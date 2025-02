El peso chileno se fortalece tras datos económicos locales y debilidad del dólar

El tipo de cambio ha registrado movimientos correctivos a favor del peso chileno en la apertura de mercados, impulsado por sólidos datos de producción industrial en Chile y una moderación en la tasa de desempleo. A nivel internacional, la debilidad del dólar tras la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) en EE.UU. ha contribuido a esta tendencia. Factores locales: producción industrial y desempleo Producción industrial en Chile : Creció 8,8% interanual en diciembre , alcanzando niveles similares a marzo de 2024. Este desempeño fue impulsado principalmente por el sector minero, lo que ha sido interpretado como un factor positivo para la economía local , favoreciendo la apreciación del peso.

: Aunque la tasa mensual subió 0,1%, la variación interanual mostró una reducción de 8,5% a 8,1%, lo que ha sido recibido con optimismo por el mercado. Contexto internacional: dólar a la baja tras el PCE en EE.UU. El dólar ha perdido fuerza tras la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el indicador inflacionario más relevante para la Reserva Federal (Fed). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tanto el PCE subyacente (que excluye alimentos y energía) como el PCE general se mantuvieron en línea con las expectativas del mercado .

(que excluye alimentos y energía) como el se mantuvieron en . Esto reduce la presión sobre la Fed para mantener una postura agresiva en tasas de interés, lo que ha debilitado al dólar frente a otras monedas, incluido el peso chileno. Análisis técnico del tipo de cambio El dólar se acerca a zonas clave de soporte en 980-975 . Si los próximos datos de empleo e índices PMI en EE.UU. resultan dentro o por debajo de lo esperado, la caída podría extenderse hasta los 972 , favoreciendo aún más al peso chileno.

. Si los próximos datos de empleo e índices PMI en EE.UU. resultan dentro o por debajo de lo esperado, la caída podría extenderse hasta los , favoreciendo aún más al peso chileno. Sin embargo, si el tipo de cambio encuentra dificultades para perforar estos niveles, podría rebotar hacia la resistencia psicológica en 995-1000, donde podría consolidarse en el corto plazo.

