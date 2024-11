El Peso Chileno se Mantiene Estable a la Espera de Importantes Datos en EE.UU.

El dólar frente en Chile ha operado en un rango estrecho entre $977 y $980 en las últimas jornadas, mientras los mercados están atentos a una serie de datos clave provenientes de Estados Unidos que se publicarán hoy. Los informes esperados incluyen Pedidos de Bienes Duraderos, PIB del tercer trimestre, Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), Solicitudes de Beneficio por Desempleo y las actas de la última reunión de la Fed. Estos catalizadores podrían definir la dirección del dólar en el corto plazo. Previsiones de los Datos Económicos en EE.UU.: Pedidos de Bienes Duraderos: Se proyecta una disminución del 0.5% al -0.7%, reflejando debilidad en la inversión empresarial. PIB del tercer trimestre: Se espera un crecimiento del 2.8% al 3.0%, destacando una economía sólida pese a los retos inflacionarios. Índice PCE mensual (inflación subyacente): Se prevé que se mantenga estable en un 0.2%, un indicador crucial para las decisiones de la Reserva Federal. Solicitudes de Beneficio por Desempleo: Se anticipa una caída de 217 mil a 213 mil, señalando un mercado laboral resiliente. Contexto Internacional: Estímulos en China y el Impacto en el Cobre China reportó una subida del 2.62% en sus mercados gracias a nuevos estímulos económicos, lo que ha generado optimismo sobre una recuperación de la demanda en la segunda mayor economía del mundo. Este optimismo también ha impulsado al cobre, que registra un avance del 0.88% en la jornada, aunque su impacto en el dólar ha sido moderado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas para el Peso Chileno El flujo de datos en EE.UU. podría generar una jornada volátil en el mercado cambiario. Dependiendo de los resultados: Escenario Positivo (datos dentro de las previsiones): Si el PIB, el PCE y las Solicitudes de Beneficio por Desempleo cumplen o superan expectativas, el dólar podría fortalecerse y alcanzar niveles cercanos a los $990 .

Fuente: xStation5.

