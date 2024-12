El peso colombiano cae un 0.4% pese al crecimiento de las ventas minoristas y de la producción manufacturera

Las ventas minoristas en Colombia crecieron un 9% interanual en octubre de 2024, superando el promedio histórico del 4.94% y reflejando un sólido dinamismo en el consumo interno. Por su parte, la producción manufacturera mostró un crecimiento del 1.1% interanual en octubre, recuperándose del descenso del 4.1% registrado en septiembre. Sin embargo, estos datos positivos no evitaron que el peso colombiano se depreciara frente al dólar estadounidense, en un contexto de incertidumbre externa. Crecimiento en el Sector Retail y Manufacturero Fuente: tradingeconomics. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ventas Minoristas: El avance del 9% en octubre es un indicador clave de la resiliencia del consumo, destacando la recuperación sostenida desde el impacto de la pandemia.

Desempeño del Peso Colombiano A pesar de los indicadores positivos, el peso colombiano está con una depreciación del 0.4% frente al dólar, manteniendo su tendencia bajista iniciada el 2 de diciembre. Cotización intradía: Mínimo: 4325.39 Máximo: 4347.10

Causas de la depreciación: La publicación de sólidos datos del PMI en Estados Unidos generó expectativas de que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva. Esto fortaleció al dólar, ejerciendo presión sobre monedas emergentes como el peso colombiano.

El USDCOP cotiza en 4338.45 con una tendencia bajista y resistencia en 4379.56 y 4402.90. Si supera 4379.56, podría avanzar hacia 4402.90; en cambio, una caída por debajo de 4312.28 activaría soportes en 4290.89 y 4277.56. El RSI sugiere presión vendedora, mientras el ADX indica tendencia moderada. Fuente: xStation5.

