El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, avanzando un 0.9% y superando la barrera de los 19.9 por USD, su nivel más alto en cuatro meses. Este desempeño se atribuye a factores como el alto diferencial de tasas de interés, la entrada sostenida de capital extranjero y la solidez de los balances externos de México. Factores clave del fortalecimiento del peso Diferencial de tasas de interés: La tasa de referencia de Banxico se mantiene en 10.50% , consolidando al peso como una opción atractiva para el carry trade, especialmente en un contexto de expectativas de recortes en las tasas de la Reserva Federal.

La tasa de referencia de se mantiene en , consolidando al peso como una opción atractiva para el carry trade, especialmente en un contexto de expectativas de recortes en las tasas de la Reserva Federal. Flujo de inversión extranjera: La inversión extranjera directa (IED) creció un 23.8% interanual en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la confianza en la manufactura mexicana y la tendencia de nearshoring .

La creció un en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la confianza en la y la tendencia de . Superávit comercial: En enero, el superávit comercial de México se amplió a 2,700 millones de dólares , impulsado por un crecimiento del 15.2% interanual en las exportaciones automotrices.

A pesar de que la producción industrial mexicana cayó un 0.4% en enero, los inversionistas parecen priorizar la estabilidad macroeconómica y los flujos de capital sobre la debilidad coyuntural. La combinación de tasas atractivas, inversión creciente y resiliencia en las exportaciones refuerza la posición del peso en los mercados financieros globales.

Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en una fase bajista, cotizando cerca del soporte en 19.88, con un RSI en zona de sobreventa, lo que indica posible agotamiento del movimiento. Las medias móviles de 50 y 200 periodos están por encima del precio, confirmando la presión vendedora. Si el precio rebota desde 19.88, podría alcanzar la resistencia en 20.39 y, de superarla, extenderse hasta 20.99. Por otro lado, si pierde el soporte de 19.88, el siguiente objetivo estaría en 19.76 y, en caso de mayor presión vendedora, podría caer hasta 19.22.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "