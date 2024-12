El peso mexicano avanza 0.6% frente al dólar en una sesión estable

En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano mantuvo un desempeño positivo, apreciándose un 0.6% frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio osciló entre un mínimo intradía de 20.24 pesos por dólar y un máximo de 20.46 pesos, consolidando la estabilidad de la moneda tras un periodo de fortalecimiento. La recuperación del peso está respaldada por varios factores clave. Por un lado, la disminución de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos ha disipado temores sobre posibles conflictos arancelarios, lo que ha generado optimismo en los mercados financieros. Por otro, las minutas de política monetaria del Banco de México destacaron que la economía mexicana mostró un crecimiento notable durante el tercer trimestre de 2024, marcando una recuperación tras el estancamiento registrado en trimestres anteriores. Además, la ausencia de publicaciones económicas relevantes en ambos países limitó la volatilidad en los mercados cambiarios, favoreciendo un entorno de mayor estabilidad para la moneda mexicana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.



El USDMXN se encuentra en un rango descendente, con una resistencia clave en 20.3378 y un soporte inmediato en 20.2554. El RSI indica debilidad, mientras que el ADX muestra una tendencia con fuerza moderada. Si el precio supera los 20.3378, podría extenderse hacia los 20.4418 y posteriormente a 20.5357. Por el contrario, si el soporte en 20.2554 cede, el precio podría buscar los 20.1964, y una caída adicional lo llevaría hacia los 20.1126.

