El peso mexicano avanza frente al dólar en una jornada sin datos económicos locales

El peso mexicano se aprecia este martes un 0.6%, en una sesión marcada por la falta de indicadores económicos nacionales, pero influenciada por factores externos que aumentan la incertidumbre global. El tipo de cambio se movió en un rango intradía entre un mínimo de 19.95 y un máximo de 20.11, reflejando una mayor volatilidad derivada de tensiones comerciales internacionales. Factores internacionales impulsan al peso A pesar de la ausencia de datos relevantes en México, la moneda local se benefició de la debilidad del dólar, en un contexto donde las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump vuelven a generar presión sobre los mercados financieros. En las últimas horas, la Casa Blanca anunció una nueva investigación para imponer aranceles a minerales críticos, lo que reactivó temores de una escalada en la guerra comercial con China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre las medidas discutidas, se incluyen nuevos aranceles sobre cobre, productos farmacéuticos, madera y semiconductores, sectores clave para la economía global. Estos anuncios generaron: Pérdidas en los activos denominados en dólares , incluidos bonos del Tesoro y acciones estadounidenses.

Flujos de capital hacia mercados emergentes , entre ellos México, en busca de alternativas ante la incertidumbre en EE.UU.

Mayor presión bajista sobre el dólar, favoreciendo al peso mexicano. Datos en EE.UU. y reacción del mercado Por otro lado, las ventas minoristas en EE.UU. registraron un fuerte aumento en marzo, impulsadas por compras adelantadas de automóviles ante el temor de aranceles. Este dato sugiere que los consumidores están acelerando el gasto antes de que entren en vigor nuevas medidas proteccionistas, lo cual también eleva los riesgos de una desaceleración futura en la economía estadounidense. Perspectivas Aunque el peso mexicano muestra fortaleza hoy, las proyecciones para la economía del país siguen siendo moderadas. De hecho, analistas de Banamex, BofA y UBS anticipan una posible recesión técnica en el primer trimestre de 2025, tras una contracción esperada en el cierre de 2024 y un crecimiento nulo para todo el próximo año. La evolución del tipo de cambio seguirá sujeta a factores globales, en especial al curso que tomen las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, y la política monetaria de la Reserva Federal. Fuente: xStation5. El USD/MXN mantiene una presión bajista clara tras no poder superar la zona de resistencia en 20.02–20.14, alineada con las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que refuerza el sesgo negativo. Actualmente cotiza cerca de 19.97, y de perder el soporte en 19.92 podría extender la caída hacia los 19.83. El RSI se encuentra cerca de zona de sobreventa, mientras que el ADX indica una tendencia débil pero en desarrollo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "