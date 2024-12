El peso mexicano avanza tras datos de desempleo favorables, aunque persisten desafíos en inversión fija

El peso mexicano muestra una apreciación moderada frente al dólar estadounidense en la sesión de hoy, cotizando en un rango de 20.42 a 20.32. Este comportamiento refleja un impulso derivado de indicadores económicos nacionales que sugieren avances en algunos aspectos del mercado laboral, aunque también se identifican retos en el ámbito de la inversión privada. Mercado laboral: una tasa de desempleo en mínimos históricos México reportó una disminución en la tasa de desempleo a 2.5% en octubre de 2024, superando las expectativas del mercado de 2.9% y alcanzando su nivel más bajo desde marzo. Este desempeño positivo refleja una recuperación sólida en el mercado laboral: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La población económicamente activa aumentó en 317 mil personas , alcanzando los 61.4 millones , con una tasa de participación del 60.2% .

, alcanzando los , con una tasa de participación del . El número de personas desempleadas se redujo en 142 mil respecto al mismo mes del año anterior , situándose en 1.5 millones .

, situándose en . La tasa de desempleo bajó tanto para hombres como para mujeres, a 2.5% desde 2.9% y 3.0% en septiembre, respectivamente. Estos datos refuerzan la percepción de estabilidad en el mercado laboral, un aspecto crucial para el consumo interno y la confianza de los inversionistas. Fuente: INEGI. Inversión fija bruta: señales de enfriamiento En contraste, la inversión fija bruta en México mostró un desempeño decepcionante en septiembre, con una caída anual del 3.3%, superando las expectativas de estabilidad y marcando el retroceso más pronunciado desde febrero de 2021. Los factores más destacados incluyen: Inversión en construcción : disminuyó un 5.3% , frente al descenso de 2.7% en agosto.

: disminuyó un , frente al descenso de 2.7% en agosto. Gasto en maquinaria y equipo : cayó un 0.9% , revirtiendo el crecimiento de 4.2% registrado en el mes previo.

: cayó un , revirtiendo el crecimiento de 4.2% registrado en el mes previo. En términos ajustados por estacionalidad, la inversión fija bruta retrocedió un 0.8% mensual, tras una caída revisada de 2.2% en agosto. Este retroceso subraya los desafíos estructurales que enfrenta México para impulsar la inversión privada, un componente clave para el crecimiento económico sostenible. Fuente: INEGI. Perspectivas internacionales: el mercado laboral en EE. UU. En el contexto internacional, los mercados están atentos al reporte JOLTS de EE. UU., que brinda información sobre la dinámica de la oferta y demanda laboral. En septiembre, las ofertas de empleo se redujeron a 7.44 millones, el nivel más bajo desde enero de 2021. Para octubre, se espera que este indicador se ubique en torno a 7.5 millones, lo que podría influir en las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, dada su creciente atención al mercado laboral.



El USDMXN se encuentra en un canal bajista con resistencia inmediata en 20.4020 y soporte clave en 20.2543. Los promedios móviles de 50 y 200 periodos están alineados a la baja, reforzando la presión vendedora, mientras el RSI indica un momentum bajista moderado y el ADX refleja una tendencia en desarrollo. Un rompimiento por encima de 20.4020 confirmaría un posible giro al alza con objetivo en 20.4626. Por otro lado, si el precio rompe el soporte de 20.2543 podría extenderse hacia 20.1950. Fuente: xStation5.





"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "