El peso mexicano borra los beneficios de la mañana

Hoy, en la mañana, el peso mexicano mostró una apreciación inicial del 0.8% frente al dólar estadounidense, oscilando entre 19.26 y 19.40 pesos por dólar. A pesar de una leve depreciación tras conocerse las cifras inflacionarias, el debilitamiento del dólar debido a las incertidumbres sobre la política de la Reserva Federal permitió una recuperación temporal de la moneda mexicana. Mientras que los datos de inflación mostraron que la subyacente mensual fue de 0.21%, ligeramente superior a lo esperado, mientras que la general mensual superó las previsiones con un 0.09%, reflejando una moderación en las presiones inflacionarias. Las expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte del Banco de México han aumentado, en anticipación a su próxima reunión de política monetaria mañana. Aunque este posible ajuste podría reducir la atracción de capital extranjero, el peso logró mantenerse relativamente estable gracias a la debilidad del dólar. Sin embargo, la moneda retrocedió y cerró en 19.39 pesos por dólar, con una variación de 0.2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El tipo de cambio alcanzó la zona clave del 61.8% de Fibonacci, pero no logró superar este nivel, lo que llevó a una corrección al alza. Actualmente, el tipo de cambio se encuentra en el rango del 23.8% de Fibonacci. El cruce de medias (SMA 200 y SMA 50) sugiere una tendencia bajista en el corto plazo, aunque el ADX indica que la tendencia carece de mucha fuerza, dejando espacio para movimientos futuros. En consecuencia, es probable que el tipo de cambio se mantenga en el corto plazo alrededor de los 19.33, con posibles movimientos por encima de los 19.39.



