El peso mexicano cae ante las expectativas de la reunión de la Fed y los datos de ventas minoristas en EE.UU.

El peso mexicano se debilitó, alcanzando los 19.37 pesos por dólar, influenciado por un fortalecimiento del dólar tras la publicación de datos económicos de Estados Unidos y las expectativas en torno a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed). A pesar de que el mercado sigue anticipando un posible recorte de hasta 50 puntos básicos en las tasas de interés de la Fed en su decisión de mañana, los datos de ventas minoristas en Estados Unidos publicados hoy sugieren que la demanda interna se mantiene sólida. Las ventas minoristas registraron un aumento del 0,1% intermensual en agosto, superando el -0,2% esperado por los analistas. En términos interanuales, las ventas crecieron un 2,1%, aunque por debajo del 2,5% observado en el periodo anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este desempeño económico superior a las expectativas genera incertidumbre sobre la magnitud del recorte en las tasas de interés. Si bien se mantiene la posibilidad de un recorte de medio punto porcentual, el fuerte dato de las ventas podría hacer que la Fed opte por un ajuste más moderado, lo que ha impulsado al dólar y presionado al peso mexicano. El tipo de cambio mostró cierta volatilidad durante la sesión, llegando a tocar un mínimo de 19.20 pesos por dólar antes de retroceder a niveles cercanos a 19.37. Este comportamiento refleja la cautela del mercado ante la reunión clave de la Fed, que podría definir la trayectoria futura de las tasas de interés y del tipo de cambio. Fuente: xStation5. El tipo de cambio rompió su directriz bajista, mostrando un movimiento alcista que lo llevó a encontrarse con la resistencia en torno a los 19.38. Si consigue romper esa resistencia, es probable que el precio continúe subiendo hasta los 19.44. En caso de no lograr el impulso suficiente para romper al alza, el tipo de cambio podría retroceder y buscar nuevamente el soporte en la zona de los 19.15.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "