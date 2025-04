El peso mexicano cae casi 1% ante renovadas tensiones comerciales

El tipo de cambio en México se deprecia cerca de 1% este jueves, alcanzando un máximo intradía de 20.56 y un mínimo de 20.27, en una jornada marcada por una creciente aversión al riesgo en los mercados emergentes. La moneda mexicana se acerca a su nivel más débil desde marzo de 2022, cuando cotizaba en torno a los 20.85 pesos por dólar, arrastrada por la renovada incertidumbre en torno a la política comercial de EE.UU. Guerra arancelaria domina la narrativa de riesgo A pesar de la publicación de datos de inflación favorables en EE.UU., que impulsaron una caída del dólar a nivel general —con el índice DXY cediendo más de 1% hacia los 101.5 puntos, su nivel más bajo en seis meses—, el peso mexicano no logró capitalizar esta debilidad. El deterioro en el apetito por activos de riesgo fue mayor, debido al resurgimiento de temores ligados a la política arancelaria estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente Trump suspendió por 90 días la implementación de nuevos aranceles para socios no retaliatorios, lo que ofreció un alivio temporal.

Sin embargo, la falta de avances concretos en el conflicto comercial con China y el carácter impredecible de la política estadounidense reforzaron la percepción de riesgo.

México, estrechamente vinculado a las cadenas de valor estadounidenses, enfrenta una amenaza directa a su actividad industrial y a los flujos de capital .

Las medidas arancelarias ya han generado cierres de plantas en territorio mexicano, exacerbando los temores sobre la debilidad de las exportaciones ante un posible escenario recesivo en EE.UU. Banxico mantiene tono cauto pese a perspectiva de recortes En medio de este contexto, Banxico publicó hoy las minutas de su más reciente reunión de política monetaria, en la que redujo la tasa clave en 50 puntos base hasta 9.00%, alineándose con una trayectoria de desinflación progresiva. Si bien varios miembros del banco central ven factible otro recorte de igual magnitud en la reunión del 9 de mayo, el tono general del documento fue de cautela ante riesgos globales persistentes. Entre los puntos más destacados: Se reconoce un progreso notable hacia la meta de inflación del 3% , con un IPC subyacente que creció solo 2.8% interanual, su ritmo más lento desde marzo de 2021.

La mayoría de los miembros apuesta por un enfoque gradual y flexible, considerando el diferencial de tasas con la Reserva Federal.

El comité advierte que una mayor depreciación cambiaria podría reavivar presiones inflacionarias, al tiempo que el debilitamiento de la economía global podría frenar la demanda externa. Perspectiva En conjunto, el peso mexicano se encuentra atrapado entre vientos cruzados: por un lado, el alivio de la inflación en EE.UU. y una Fed menos restrictiva podrían ofrecer soporte, pero por otro, la intensificación de tensiones comerciales y la desaceleración de las exportaciones limitan el margen de recuperación. Sin señales claras de resolución en el frente arancelario, los inversionistas continúan rotando hacia activos refugio, manteniendo la presión sobre el tipo de cambio mexicano. Fuente: xStation5. USDMXN muestra una recuperación técnica tras rebotar desde el soporte en 20.15, formando mínimos ascendentes en un patrón de triángulo alcista, con resistencia inmediata en 20.56. El precio se mantiene por encima de la directriz de corto plazo y el RSI en zona neutral indica espacio para más movimientos, mientras que la media de 200 sesiones en 20.59 actúa como techo dinámico clave.

