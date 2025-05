El peso mexicano cede terreno ante el dólar tras sorpresivo repunte del ISM en EE. UU.

El peso mexicano retrocede este lunes frente al dólar, en un contexto de mayor fortaleza del billete verde impulsado por datos económicos mejores a lo esperado en Estados Unidos. El tipo de cambio avanza un 0.4%, cotizando entre un máximo intradía de 19.64 y un mínimo de 19.54. Sin catalizadores locales, el foco está en EE. UU. Este lunes, no se publicaron indicadores económicos relevantes en México, lo que ha dejado al peso más expuesto a factores externos. El principal catalizador ha sido la sorpresiva mejora en el índice ISM de servicios de EE. UU., que subió a 51.6 en abril desde 50.8 en marzo, superando también las previsiones del mercado (50.6). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los detalles del informe refuerzan la percepción de una economía estadounidense resiliente. El presidente del comité de encuestas del ISM, Steve Miller, señaló que "los encuestados están viendo impactos reales de precios debido a los aranceles, más allá de la incertidumbre futura", aunque también destacó que "los resultados generales están mejorando" a pesar de los recortes presupuestarios federales. Panorama mexicano: leve alivio, pero riesgos persisten Aunque la economía mexicana evitó una recesión técnica en el primer trimestre, con un crecimiento preliminar de 0.2% trimestral tras una contracción del 0.6% en el cuarto trimestre de 2024, el rebote es modesto y no modifica el escenario de debilidad estructural. Factores de soporte y riesgo para el peso incluyen: Desempleo en mínimo histórico de 2.2% en marzo

Inflación subyacente al alza: 3.9% a mediados de abril

Expectativas de pausa en el ciclo de recortes de Banxico

Persistente atractivo del carry trade por amplio diferencial de tasas reales En este contexto, la apreciación del dólar tras datos sólidos en EE. UU. ejerce presión sobre monedas emergentes, y el peso no es la excepción. La atención del mercado se mantiene sobre los próximos pasos de la Reserva Federal y el Banco de México, así como sobre los efectos colaterales de las tensiones comerciales globales. Fuente: xStation5. Desde el punto de vista técnico, el par USDMXN muestra una configuración con sesgo alcista moderado. El precio se mantiene por encima de la media móvil de 200 periodos en gráficos de 15 minutos, actualmente en torno a 19.60, actuando como soporte dinámico. En la parte superior, la zona de resistencia inmediata se ubica en 19.6870, donde el tipo de cambio ha sido rechazado en varias ocasiones recientes. Un rompimiento por encima de ese nivel abriría espacio para probar los 19.7209, techo técnico marcado por los máximos de la sesión anterior. En contraste, los niveles de soporte más relevantes se encuentran en 19.5458 y 19.5154, convalidando la consolidación vista en sesiones previas. Una ruptura por debajo de esos umbrales podría generar una corrección más profunda hacia el área de 19.48–19.50.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "