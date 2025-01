El peso mexicano cierra el año con depreciación frente al dólar estadounidense

El peso mexicano registra una depreciación intradía del -0.7% frente al dólar estadounidense en la última sesión del año, con un tipo de cambio que alcanzó un máximo de 20.76 y un mínimo de 20.66. Este movimiento refleja las presiones acumuladas en días recientes, en un entorno marcado por el bajo volumen de operaciones típico del cierre de año y las expectativas sobre la política monetaria. La disminución de la actividad en el mercado ha amplificado las fluctuaciones, mientras que la incertidumbre en torno a las decisiones futuras del Banco de México (Banxico), comparadas con las de otros bancos centrales, continúa afectando al peso. Hacia el corto plazo, la falta de publicaciones económicas relevantes en los últimos días deja a la moneda mexicana más expuesta a los movimientos globales en los mercados financieros. La baja liquidez que caracteriza esta temporada incrementa el riesgo de episodios de alta volatilidad, lo que podría provocar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Balance del 2024: Aumento del dólar frente al peso en un 22.24% El peso mexicano concluye el año 2024 con una depreciación acumulada del 22.24% frente al dólar estadounidense, un resultado que refleja un período de intensas fluctuaciones influenciadas por una combinación de factores internos y externos. La política monetaria de Banxico, aunque restrictiva y dirigida a mantener altas tasas de interés para controlar la inflación, generó un fortalecimiento temporal del peso al atraer flujos de inversión extranjera. Sin embargo, este efecto fue contrarrestado por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyos recortes en las tasas de interés afectaron los diferenciales entre México y Estados Unidos, impactando la percepción de los inversores y debilitando al peso. Fuente: Koyfin. En el ámbito interno, la incertidumbre política también tuvo un papel relevante. Las propuestas de reformas institucionales y diversos eventos políticos generaron desconfianza entre los inversores, provocando episodios de volatilidad que presionaron a la moneda. En el frente comercial, las relaciones con Estados Unidos se vieron afectadas por la reelección de Donald Trump y la imposición de medidas proteccionistas, como aranceles a productos mexicanos, lo que añadió presión al peso al incrementar las preocupaciones sobre el futuro de la economía mexicana. A nivel global, las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo impactaron negativamente a la balanza comercial de México, dado su rol como exportador. Además, la aversión al riesgo en los mercados emergentes llevó a los inversores internacionales a buscar activos más seguros, disminuyendo la demanda de la moneda mexicana. En este contexto, el peso cerró un año complicado, influido por dinámicas externas e internas que determinaron su desempeño y lo dejan en una posición vulnerable para los retos de 2025. Análisis técnico (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El USDMXN cotiza en 20.74 tras un impulso alcista, consolidándose cerca del 161.8% de Fibonacci. Un quiebre por encima de 20.74 podría llevar al precio hacia 20.89 y 21.06, con soporte en 20.61 y 20.45 en caso de retrocesos. RSI sugiere espacio al alza, mientras el ADX confirma fuerza en la tendencia actual.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "