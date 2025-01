El peso mexicano cotiza estable frente al dólar tras movimientos de la sesión anterior

En la primera parte de la jornada, el peso mexicano mantiene una posición neutral frente al dólar, luego de registrar una apreciación durante el día anterior. El tipo de cambio ha fluctuado en un rango estrecho, con un máximo de 20.67 y un mínimo de 20.57, reflejando un mercado cauto en medio de eventos económicos y geopolíticos relevantes. Factores globales presionan al dólar La reciente depreciación del dólar se atribuye a un informe sobre las posibles políticas comerciales del equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Según el documento, se están evaluando aumentos graduales en las tarifas comerciales, que podrían oscilar entre 2% y 5% mensual, bajo el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los objetivos de estas medidas serían: Reforzar la capacidad negociadora de Estados Unidos en el comercio internacional.

Mitigar el riesgo de un aumento abrupto de la inflación. La reacción inmediata de los mercados fue una venta masiva de dólares, lo que generó presión bajista sobre la divisa estadounidense frente a la mayoría de las monedas emergentes, incluido el peso mexicano. Datos clave a seguir en la jornada Aunque esta semana no se esperan datos económicos relevantes para México, el mercado estará atento a la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos, programado para las 10:30 (GMT -3). Este indicador es considerado clave para anticipar la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que podría incrementar la volatilidad en los mercados cambiarios. La combinación de la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Estados Unidos y los datos económicos próximos podría provocar movimientos significativos en el peso mexicano, particularmente en la sesión de hoy.



El USD/MXN se encuentra actualmente en 20.6093, consolidándose tras una corrección bajista desde los máximos en 20.86. La SMA 200 está actuando como resistencia dinámica en la zona de 20.6918, mientras que el soporte inmediato se ubica en 20.5711. El RSI muestra momentum neutral, mientras el ADX indica debilidad en la tendencia actual. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "