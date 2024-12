El peso mexicano en la segunda parte de la sesión con presión ante el dólar

El tipo de cambio USDMXN fluctuó hoy entre 20.20 y 20.10 pesos por dólar, registrando una variación intradía de -0.2%. Durante la primera parte de la sesión, el peso mexicano mostró fortaleza frente al dólar estadounidense; sin embargo, en la segunda mitad perdió impulso, reflejando una mayor aversión al riesgo entre los inversionistas. Inflación en México: Señales de desaceleración Los datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraron que la inflación general en México bajó a 4.55% anual en noviembre, su nivel más bajo desde abril de 2024 y por debajo del consenso de 4.60%. La inflación subyacente, un indicador clave para el Banco de México (Banxico), también desaceleró a 3.58%, mejorando frente al 3.80% del mes anterior y superando las expectativas de los analistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estos resultados refuerzan las expectativas de que Banxico continuará con su ciclo de relajación monetaria en 2024. Sin embargo, el tipo de cambio USDMXN mostró una caída momentánea tras el anuncio, ya que el mercado ya había descontado la mayoría de estas noticias. Perspectiva internacional y eventos clave En Estados Unidos, los mercados están a la espera del índice de precios al consumidor (CPI) de noviembre, que se publicará el miércoles 11 de diciembre. Se anticipa una ligera aceleración de la inflación general a 2.7% anual desde el 2.6% previo. Este dato será clave antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) los días 17 y 18 de diciembre, donde aún persisten dudas sobre un posible recorte de tasas. Entre los factores destacados: EE. UU. : La Fed entró en su período de silencio previo a la reunión de diciembre, sin ofrecer señales contundentes sobre su estrategia futura. Los datos de inflación, solicitudes de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor (PPI) serán cruciales esta semana.

México: Además de la inflación, el panorama económico incluirá datos de confianza del consumidor y producción industrial, que ayudarán a evaluar la actividad económica en el cuarto trimestre. El peso mexicano se mantiene bajo presión debido a la combinación de expectativas de flexibilización monetaria en México y la cautela de la Fed en Estados Unidos. Aunque los datos de inflación en México ofrecen un respiro en el frente local, los mercados internacionales están enfocados en la publicación de indicadores clave en ambos países para definir el rumbo del tipo de cambio en los próximos días. La atención se centra ahora en la evolución del IPC de EE. UU., que podría determinar la dirección del dólar en el corto plazo. El USDMXN rebota desde 20.1075 y enfrenta resistencia en 20.2091, con el RSI mostrando fuerza moderada. Si rompe 20.2091, podría avanzar hacia 20.2330 y 20.2816. Una caída bajo 20.1800 abriría camino a 20.1075. Fuente: xStation5.

