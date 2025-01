El Peso Mexicano Estable Ante Datos Mixtos de Inflación y Expectativas del Banxico

Hoy, el peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense, cotizando en la zona entre los 20.53 y los 20.43. Esta estabilidad se da en un contexto de datos económicos mixtos y expectativas de decisiones importantes por parte del Banco de México (Banxico). En la primera mitad de enero de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente en México aumentó un 0.28%, comparado con el 0.5% de la primera mitad de diciembre y las previsiones del 0.23%. La tasa de inflación subyacente anual subió ligeramente al 3.72%, desde el 3.62% de diciembre, superando levemente las expectativas del 3.68%. Por otro lado, la tasa de inflación general mensual aumentó un 0.2%, la menor en cuatro meses, mientras que la tasa anual cayó al 3.69%, la más baja en cuatro años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las estimaciones para la primera reunión del año del Banxico sugieren un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia, aunque algunas instituciones prevén un ajuste de 50 puntos base. Actualmente, la tasa de referencia se encuentra en el 10.00%, y la decisión del 6 de febrero podría llevarla a un nivel de 9.75% o 9.50%. Los inversores están atentos a los datos de solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. y a las declaraciones de Donald Trump en Davos, ya que podrían generar volatilidad en los mercados. Se recomienda vigilar de cerca estos eventos para anticipar posibles movimientos en el peso mexicano.



Fuente: xStation5.

