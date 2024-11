El peso mexicano inicia la sesión con avances moderados mientras el mercado evalúa el nuevo Secretario del Tesoro de EE.UU.

En la jornada de hoy, el peso mexicano mostró una apreciación del 0.3% frente al dólar estadounidense, con un tipo de cambio que osciló entre 20.44 y 20.27 pesos por dólar durante la mañana. Este movimiento se produce en un entorno de optimismo moderado tras el anuncio del presidente electo Donald Trump sobre la designación de Scott Bessant como el próximo Secretario del Tesoro de EE.UU., junto con expectativas clave sobre la política monetaria de Banxico. Factores internacionales: el impacto de Scott Bessant en el mercado La nominación de Scott Bessant, un reconocido gestor de fondos de cobertura, como próximo Secretario del Tesoro ha sido recibida con cierto alivio por los mercados. Aunque se alinea con la agenda proteccionista y de recortes fiscales de Trump, se le considera una figura que podría equilibrar los riesgos inflacionarios mediante políticas de contención del gasto público. Además, su enfoque en los aranceles parece centrarse en China, lo que podría reducir los riesgos comerciales para países como México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas locales: Banxico y la inflación en el foco A pesar de la recuperación de hoy, la apreciación del peso podría verse limitada por las expectativas de que el Banco de México (Banxico) adopte una postura más dovish en sus próximas reuniones. La desaceleración de la inflación en noviembre ha generado especulaciones sobre posibles recortes adicionales en la tasa de referencia, lo cual podría afectar los flujos de capital hacia México y ejercer presión sobre la moneda. En su última reunión de noviembre, Banxico redujo la tasa de interés en 25 puntos básicos , llevándola de 10.50% a 10.25% .

, llevándola de . Este jueves, a las 12:00 PM GMT-3, se publicarán las minutas de dicha reunión, lo que proporcionará más claridad sobre el posible camino de la política monetaria. Contexto del mercado cambiario El desempeño del peso también refleja un ajuste en la percepción de riesgo ante el contexto internacional y la posibilidad de que las políticas comerciales de EE.UU. no sean tan adversas como se temía inicialmente. Sin embargo, el enfoque de los inversionistas seguirá centrado en el Banxico y su respuesta a la desaceleración inflacionaria. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica actualmente en la zona de 20.28, tras romper el soporte clave en 20.34, con una aceleración bajista evidente y un RSI en niveles de sobreventa, indicando presión vendedora dominante. La ruptura del soporte confirma un posible cambio hacia una tendencia bajista más amplia. Si el precio recupera los 20.34, podría iniciar una corrección hacia los 20.44, con potencial de alcanzar los 20.52 como próximo objetivo clave. Este escenario requiere un rebote sostenido acompañado de una mejora en el RSI y un incremento del volumen. Si el precio continúa debajo de 20.28, el siguiente soporte relevante se encuentra en 20.16, marcando un nivel crítico. Una ruptura de este nivel abriría espacio para mayores caídas hacia los 20.10.

