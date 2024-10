El peso mexicano intenta ganar terreno frente al dólar

Este viernes, el Peso mexicano ha mostrado una leve caída del 0.1% frente al Dólar estadounidense, cotizando en 19.65 USD/MXN. La depreciación del peso ocurrió en un contexto de debilitamiento de la balanza comercial y tras la reciente decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). Balanza Comercial en Déficit: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la balanza comercial de México registró un déficit de 4,868 millones de dólares en agosto de 2024, una cifra que sorprendió a los analistas al ser mucho mayor que el déficit esperado de 500 millones de dólares. Este resultado contrasta fuertemente con el superávit de 72 millones de dólares reportado en julio, marcando el mayor déficit comercial en un año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El deterioro de la balanza se explica, en parte, por una caída anual del 1% en las exportaciones, afectadas principalmente por una reducción del 26.6% en las exportaciones petroleras. Mientras que las exportaciones no petroleras crecieron marginalmente un 0.6%, las destinadas a Estados Unidos aumentaron un 2.2%, pero aquellas dirigidas a otros mercados cayeron un 7.7%. En cuanto a las importaciones, estas aumentaron un 5.7% anual, con un crecimiento destacado del 8.8% en las importaciones no petroleras. Sin embargo, las importaciones de bienes de consumo y capital mostraron caídas del 1.3% y 2.6%, respectivamente. Reacción del Peso tras la Decisión de Banxico: La publicación de estos datos se produce un día después de la decisión del Banxico de recortar su tasa de interés en 25 puntos base, llevándola a 10.50%. La medida, aunque anticipada por los mercados, refleja una respuesta a las recientes señales de enfriamiento en la inflación y a las preocupaciones sobre el crecimiento económico. Banxico también ajustó a la baja sus expectativas de inflación para el resto del año. La inflación general se espera ahora en 5.1% para el tercer trimestre de 2024, ligeramente inferior a la previsión anterior de 5.2%, mientras que la inflación subyacente se proyecta en 3.8% para el cuarto trimestre de 2024. La decisión de recortar las tasas y la revisión de las proyecciones inflacionarias sugieren que el banco central podría continuar con su ciclo de relajación monetaria en los próximos meses. Según estimaciones de Rabobank y Capital Economics, se anticipan al menos dos recortes adicionales de 25 puntos base en las reuniones de noviembre y diciembre, lo que llevaría la tasa de interés a 10.00% para finales de 2024. Impacto Internacional y Perspectivas Futuras: En el contexto internacional, el ingreso personal en Estados Unidos creció un 0.2% en agosto, mientras que la inflación general se mantuvo estable. Este panorama podría incentivar nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que podría ejercer una mayor presión sobre el tipo de cambio en mercados emergentes como el de México. USD-MXN (Intervalo M15)



Fuente: xStation5.

El tipo de cambio, tras alcanzar la resistencia en 19.7567, inició un movimiento a la baja y encontró soporte alrededor de 19.5541, nivel correspondiente al 38.2% de Fibonacci. Desde ese punto, el activo experimentó un ligero ascenso, estableciendo un nuevo techo en torno a 19.6315. Actualmente, el tipo de cambio está intentando regresar al soporte en 19.5541. Si se mantiene el impulso bajista y el precio desciende hacia las zonas del 50.0% y 61.8% de Fibonacci, podríamos observar un rebote hacia la resistencia en 19.7576. El cruce de medias (SMA 200 y SMA 50) sugiere una posible tendencia bajista a corto plazo, aunque el indicador ADX no refleja una tendencia particularmente fuerte, lo que podría mantener el tipo de cambio cercano al rango del 50.0% de Fibonacci.





"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "