El peso mexicano lidera los beneficios frente al dólar con un avance del 1.2%

El peso mexicano registró una fuerte apreciación del 1.2% frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, consolidándose como la divisa más apreciada del día. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.90 y un mínimo de 20.58, en un contexto de estabilidad en los volúmenes de operación. Contraste con el dólar y riesgos geopolíticos Este avance resulta notable, ya que se produjo en un entorno de cautela frente al comportamiento del dólar, que también mostró fortaleza en los mercados globales. Analistas destacaron que la moneda mexicana logró mantener su impulso gracias a la estabilidad operativa, aunque persisten las preocupaciones por las políticas económicas de Estados Unidos y su posible impacto negativo en México, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos del PMI manufacturero mexicano En el ámbito macroeconómico, se publicó el índice PMI manufacturero de México, que arrojó señales mixtas: El PMI manufacturero de S&P Global se situó en 49.8 en diciembre de 2024 , apenas por debajo de los 49.9 registrados en noviembre.

, apenas por debajo de los 49.9 registrados en noviembre. El indicador permanece en territorio de contracción (por debajo de 50 puntos), reflejando una caída en nuevos pedidos, menor demanda de exportaciones y recortes continuos de empleo.

Factores como la incertidumbre en el sector automotriz, el aumento de la inseguridad, políticas proteccionistas y la competencia china han afectado el optimismo empresarial. No obstante, hubo señales alentadoras: Las presiones de costos disminuyeron, proporcionando cierto alivio a las empresas.

Durante el cuarto trimestre, el promedio del PMI fue de 49.4, una mejora respecto al 48.5 del trimestre anterior. Perspectivas El comportamiento del peso mexicano evidencia resiliencia ante un panorama global desafiante, pero los riesgos geopolíticos y las debilidades estructurales, como las observadas en el sector manufacturero, subrayan la necesidad de prudencia. Las próximas decisiones de política monetaria y los datos económicos en México y Estados Unidos serán determinantes para el rumbo del tipo de cambio en el corto plazo. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.5860, con un retroceso desde máximos cercanos a 20.90. El precio ha roto el soporte en 20.6073, que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. El RSI se encuentra en niveles de sobreventa, lo que sugiere presión bajista, mientras que el ADX indica pérdida de fuerza en la tendencia. Si el precio logra recuperar el nivel de 20.6073, podría impulsar un movimiento hacia 20.7195 (retroceso 23.6% de Fibonacci) como primer objetivo, con una extensión hacia 20.8743 en caso de mayor impulso. Sin embargo, si el precio continúa a la baja, el siguiente soporte clave está en 20.5166 (nivel 50% de Fibonacci), con un objetivo adicional en 20.4260 (retroceso 61.8%).

