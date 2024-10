El peso mexicano mantiene su tendencia alcista frente al dólar

El peso mexicano experimentó ayer una notable recuperación frente al dólar estadounidense, incluso en medio de la incertidumbre generada por la aprobación de la controvertida reforma judicial en el Senado de México. A pesar de las preocupaciones locales, los factores internacionales tuvieron un impacto más fuerte en la jornada. Los datos que mostraron una desaceleración en el índice de precios al productor (IPP) en EE.UU., junto con el aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo, favorecieron la apreciación del peso. Estos indicadores reforzaron las expectativas de una posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que debilitó al dólar y brindó un respiro a la moneda mexicana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy, el peso mexicano sigue fortaleciéndose, impulsado por la especulación sobre el próximo ajuste de tasas de la Fed, previsto para el miércoles. La inflación moderada en EE.UU. ha alimentado las expectativas de un recorte más agresivo de las tasas, lo que ha presionado aún más al dólar. El debate se ha reavivado en torno a si la Fed recortará las tasas en 50 p.b. o en 25 p.b., después de un artículo del reconocido analista de la Fed, Nick Timiraos, en The Wall Street Journal. Además, los comentarios del expresidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, sugieren que un recorte de 50 p.b. aún es posible. El tipo de cambio ha oscilado entre un máximo de 19.56 y un mínimo de 19.36 pesos por dólar en la jornada de hoy. Esta coyuntura, sumada a un aumento en el apetito por el riesgo, ha sido clave para la fortaleza de la divisa mexicana. Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra en una jornada claramente descendente. Tras romper el soporte clave en 19.78, el activo aceleró su movimiento a la baja, alcanzando el soporte en 19.49, donde se estabilizó momentáneamente antes de continuar su tendencia bajista, dirigiéndose ahora hacia los 19.31. Si el impulso se mantiene, el próximo objetivo podría estar en los 18.92. El RSI indica que el activo ha ingresado en zona de sobreventa, lo que sugiere una posible corrección en el corto plazo, mientras que el ADX señala que el activo está intentando consolidar fuerza para continuar con una tendencia bajista más pronunciada.



