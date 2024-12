El peso mexicano opera estable en espera de la decisión de la Reserva Federal

En la primera parte de la sesión de hoy, el peso mexicano se mantiene prácticamente sin cambios frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la ausencia de datos económicos relevantes en México y la atención del mercado sobre la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), programada para esta tarde. El tipo de cambio ha oscilado entre un mínimo de 20.12 y un máximo de 20.20. Expectativas del mercado ante la decisión de la Fed El consenso del mercado anticipa con una probabilidad del 95.4% un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia de la Fed, lo que situaría el rango en 4.25%-4.50%. No obstante, indicadores recientes, como el aumento del Índice de Precios al Productor (IPP) en +0.4% y una inflación mensual del 0.3%, plantean la posibilidad de que la Fed adopte un tono más cauteloso en su comunicado, dada la persistencia de presiones inflacionarias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Implicaciones para el peso mexicano Las posibles decisiones de la Fed y su impacto en el tipo de cambio podrían desarrollarse de la siguiente manera: Recorte de 25 puntos básicos: Es probable que el peso mexicano se aprecie ligeramente , reflejando la mayor relajación monetaria en Estados Unidos.

Es probable que el peso mexicano se , reflejando la mayor relajación monetaria en Estados Unidos. Sin recorte: El dólar podría fortalecerse frente al peso, ante la percepción de una Fed más restrictiva.

El dólar podría frente al peso, ante la percepción de una Fed más restrictiva. Recorte mayor a 25 puntos básicos: Este escenario, aunque menos probable, podría provocar un fortalecimiento significativo del peso mexicano, debido a un mayor flujo de capitales hacia economías emergentes. El USDMXN se consolida tras un retroceso bajista hacia el soporte en 20.1082. La resistencia clave se encuentra en 20.2450 (61.8% de Fibonacci), mientras el RSI en refleja presión moderada. Un quiebre por encima de 20.1727 habilitaría avances hacia 20.2450, mientras que un rechazo en este nivel podría llevar al soporte en 20.1082 y abrir camino hacia 20.0000. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "