El peso mexicano opera estable tras pausa en su reciente rally

En la jornada de hoy, el peso mexicano muestra movimientos acotados, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.46 y un mínimo de 20.36. La moneda se estabiliza luego de un rally impulsado por el optimismo tras señales de disminución en las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. Factores clave en el mercado Relajación de tensiones comerciales: El reciente fortalecimiento del peso estuvo respaldado por una reducción en los temores sobre posibles aranceles y conflictos comerciales con Estados Unidos. Los mercados han interpretado los avances en la relación bilateral como un factor positivo para la economía mexicana. Mejora en la actividad económica interna: Según las minutas de la última reunión de política monetaria de noviembre, la actividad productiva de México creció a un ritmo mayor en el tercer trimestre de 2024 en comparación con los tres trimestres previos, cuando había permanecido prácticamente estancada. Ausencia de datos económicos: Tanto en México como en Estados Unidos, la falta de publicaciones económicas relevantes limita el dinamismo del mercado, lo que contribuye a un rango de operación más estrecho para el peso. Perspectivas inmediatas En un entorno de menor volatilidad, el peso mexicano podría seguir estabilizándose, a la espera de catalizadores externos o nuevos datos económicos que definan la dirección del mercado. Los participantes estarán atentos a eventos internacionales y al comportamiento de otros mercados emergentes para identificar señales que puedan influir en el tipo de cambio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El USDMXN mantiene un rango lateral entre la resistencia en 20.4418 y el soporte clave en 20.3378, mostrando indecisión en el mercado tras una recuperación desde los mínimos en 20.1964. La SMA de 200 periodos actúa como una barrera dinámica, limitando intentos alcistas, mientras que el RSI y el ADX reflejan un impulso moderado, sin dirección clara. Si el precio rompe al alza los 20.4418, podría buscar la zona de 20.5470 como próximo objetivo. Por el contrario, una ruptura por debajo de 20.3378 abriría camino hacia el soporte en 20.1964, reactivando la presión bajista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "