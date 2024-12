El peso mexicano registra avances mientras la confianza del consumidor retrocede en noviembre

En la primera parte de la sesión de hoy, el peso mexicano mostró fortaleza, alcanzando un máximo de 20.26 y un mínimo de 20.14 pesos por dólar, lo que representa una variación positiva intradía del 0.2%. Este movimiento posiciona al peso entre las monedas emergentes con mejor desempeño en la jornada, en medio de una agenda económica marcada por los datos de confianza del consumidor en México. Caída en la confianza del consumidor El indicador de confianza del consumidor en México disminuyó a 47.7 puntos en noviembre de 2024, tras haber alcanzado en octubre su nivel más alto desde 2001, con 49.5 puntos. Este retroceso refleja una evaluación menos optimista sobre diversos aspectos económicos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La percepción de la situación financiera actual de los hogares cayó a 51.9 desde 52.4 en octubre.

en octubre. El optimismo sobre el próximo año también se debilitó, pasando de 60.7 a 58.6 puntos .

. La valoración de la situación económica actual del país bajó a 44.7 desde 46.4 puntos , mientras que la perspectiva futura se redujo a 52 desde 55.4 puntos .

, mientras que la perspectiva futura se redujo a . Sin embargo, la disposición de los consumidores para realizar compras importantes se mantuvo estable en 31.5 puntos. En términos desestacionalizados, el índice de confianza se ubicó en 47.4 puntos, inferior a los 48.9 registrados en octubre. Contexto y perspectivas La caída en la confianza del consumidor podría reflejar una combinación de factores, incluyendo el impacto de presiones inflacionarias persistentes y las incertidumbres relacionadas con el desempeño económico global. A pesar de ello, el peso mexicano se ha mantenido resiliente, apoyado por flujos de inversión extranjera y un diferencial de tasas de interés aún atractivo en comparación con Estados Unidos. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra actualmente en 20.16, tras un rechazo en el soporte clave de 20.10 y con resistencia inmediata en 20.25. El precio muestra presión bajista con la media móvil de 50 periodos cruzando por debajo de la de 200, y el RSI en indica posible continuación de la caída. Si el precio logra romper la resistencia de 20.25 con un cierre convincente, podría buscar niveles superiores en 20.28. Por el contrario, si pierde el soporte de 20.10, el par podría extenderse hacia 20.07.

