El peso mexicano resiste ante el dólar y se aprecia un 0.3% en la jornada

El peso mexicano mostró resiliencia frente al dólar este miércoles, registrando una apreciación intradía del 0.3%. El tipo de cambio fluctuó entre un mínimo de 20.15 y un máximo de 20.29, en un día marcado por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos y el impacto de las tensiones comerciales globales. Inflación en EE.UU. y tensiones comerciales, factores clave El informe del CPI en EE.UU. mostró que los costos de vivienda crecieron al ritmo más lento en más de tres años, lo que inicialmente impulsó el optimismo en los mercados ante señales de desaceleración inflacionaria. Sin embargo, las ganancias se desvanecieron rápidamente cuando Canadá y la Unión Europea anunciaron aranceles de represalia contra EE.UU., lo que generó incertidumbre sobre el comercio global y limitó el impulso positivo del peso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores que respaldan al peso mexicano A pesar de la volatilidad, el peso ha encontrado apoyo en varios factores estructurales: Cuentas externas sólidas: Un superávit comercial y el flujo constante de remesas han fortalecido la moneda.

Un y el flujo constante de han fortalecido la moneda. Altas tasas de interés en México: La política monetaria restrictiva sigue atrayendo flujos de carry trade y mayor inversión extranjera .

La política monetaria restrictiva sigue atrayendo flujos de carry trade y . Debilidad del dólar: Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal han presionado a la baja al billete verde, favoreciendo al peso. Riesgos a la baja para el peso A pesar de su reciente fortaleza, el peso enfrenta desafíos que podrían limitar su apreciación: Tarifas estadounidenses sobre el acero y aluminio mexicanos (25%) , que podrían afectar la balanza comercial.

, que podrían afectar la balanza comercial. Datos internos débiles , incluyendo una contracción del PIB y una caída en la confianza del consumidor .

, incluyendo . Posible recorte de tasas por Banxico a finales de marzo, lo que reduciría el atractivo del peso en términos de rendimiento. En este contexto, aunque el peso ha mostrado resiliencia, su evolución dependerá de la interacción entre las políticas monetarias de México y EE.UU., así como de la evolución de las tensiones comerciales globales. El USDMXN en 20.1889 mantiene una estructura bajista con soporte en 20.1543 y resistencia en 20.2655. Un quiebre alcista sobre 20.2655 podría llevar a 20.3950, mientras que una pérdida de 20.1543 abriría camino hacia 20.0084. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "