El peso mexicano retoma fuerza tras datos del PCE en EE. UU.

El peso mexicano mostró un destacado desempeño en los mercados cambiarios este jueves, apreciándose un 1% frente al dólar y tocando un soporte clave en los 20 pesos por dólar. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.33 y un mínimo de 20.04, convirtiéndose en la divisa con mejor desempeño frente al dólar en la jornada. Reacción del peso mexicano a Banxico El fortalecimiento del peso fue impulsado por el anuncio del Banco de México (Banxico), que decidió reducir su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola a un cierre de año en 10%, cumpliendo con las expectativas del mercado. En su comunicado, Banxico destacó: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Moderación de la inflación : Se espera que continúe esta tendencia, lo que podría permitir ajustes adicionales a la baja en la política monetaria en 2024.

: Se espera que continúe esta tendencia, lo que podría permitir ajustes adicionales a la baja en la política monetaria en 2024. Advertencias económicas: El banco alertó sobre los posibles efectos negativos de aranceles más altos en Estados Unidos y subrayó señales de relajación en el mercado laboral mexicano. Este entorno de menor presión inflacionaria y una política monetaria menos restrictiva parece haber sido bien recibido por los mercados, favoreciendo la percepción de estabilidad del peso. Impacto de los datos del PCE en EE. UU. La publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) en Estados Unidos, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed), mostró un crecimiento inferior a lo esperado, aunque la inflación permanece por encima de la meta del 2%. Este dato: Refuerza la percepción de que la Fed podría pausar sus aumentos de tasas en el corto plazo.

Beneficia al peso mexicano, al reducir el diferencial de tasas frente al dólar y aumentar el atractivo de los mercados emergentes. El USDMXN cotiza en 20.09 tras un retroceso desde 20.31, con soporte en 20.06 y presión bajista predominante. El RSI muestra sobreventa y el ADX indica tendencia débil. Si rompe 20.10, podría avanzar hacia 20.20 y 20.31. Por debajo de 20.06, el próximo soporte clave está en 19.93. Fuente: xStation5.

