El peso mexicano retrocede 1.2% tras las declaraciones de Trump

El peso mexicano experimenta una variación negativa del 1.2% en el transcurso de la jornada, con el tipo de cambio oscilando entre un mínimo de 19.67 y un máximo de 19.91 frente al dólar estadounidense. Este retroceso continúa la tendencia de depreciación del día anterior, cuando el peso perdió alrededor del 1.5% frente a sus principales pares. Factores clave detrás de la depreciación Declaraciones de Donald Trump: El ex presidente de Estados Unidos anunció que impondría aranceles prohibitivos de entre 100% y 300% a los automóviles fabricados en México si llega a la presidencia nuevamente. Según Trump, estas medidas buscan proteger la industria automotriz estadounidense frente a la competencia extranjera, destacando que México, y especialmente China con plantas en territorio mexicano, se beneficiarían injustamente de su proximidad a la frontera y los acuerdos comerciales actuales. Estas declaraciones generaron incertidumbre comercial, afectando de manera inmediata al peso. Trump mencionó en una entrevista que México representa un "gran desafío" para Estados Unidos en términos económicos, sugiriendo que la expansión de plantas automotrices en México pondría en riesgo industrias clave en estados como Michigan y Carolina del Sur. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reporte del FMI sobre México: Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) añadió presión al peso, al señalar una desaceleración en la actividad económica de México. El FMI proyecta un crecimiento de solo 1.5% para 2024, a pesar de una política fiscal expansiva, y destacó que los riesgos están "inclinados a la baja", lo que sugiere mayores preocupaciones económicas en el corto plazo. Además, se mencionó la incertidumbre derivada de reformas judiciales propuestas en México, que podrían impactar negativamente en la inversión privada al generar dudas sobre la efectividad en la aplicación de contratos y la previsibilidad del Estado de derecho. Posibles efectos adversos del entorno político: Aunque no se han registrado datos económicos significativos en México o EE.UU. hoy, las declaraciones de Trump y el contexto político mundial siguen siendo factores importantes que podrían afectar el sentimiento del mercado y la confianza de los inversores en el corto plazo. Proyecciones a futuro A pesar de los desafíos actuales, el FMI destacó algunas ventajas competitivas de México, como su ubicación estratégica y su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo que posiciona al país como un atractivo destino para el nearshoring (relocalización cercana de la producción). Sin embargo, el panorama para el peso mexicano sigue siendo incierto debido a los riesgos mencionados, lo que sugiere que los mercados estarán atentos a cualquier novedad que pueda generar mayor volatilidad. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con el mercado volátil y a la espera de desarrollos políticos y económicos clave, las expectativas de recuperación podrían depender de factores externos como la estabilidad en las relaciones comerciales con EE.UU. y las reformas internas en México. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5.

El tipo de cambio ha encontrado soporte alrededor de los 19.7437, lo que le ha permitido continuar su rally alcista. Actualmente, el activo busca un nuevo punto de resistencia en los 19.9471. Si logra romper este nivel, podría alcanzar los 20.0134, y tras ello, la próxima resistencia importante se situaría en los 20.0977. El indicador ADX sugiere que la tendencia al alza actual es bastante fuerte. Sin embargo, el activo ya se encuentra en la zona de sobrecompra, lo que podría indicar que una posible corrección está cerca, permitiendo que el tipo de cambio respire antes de continuar su trayectoria ascendente.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "