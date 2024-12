El peso mexicano retrocede al inicio de la sesión, influido por señales de debilidad económica y un aumento en la inflación mensual.

El peso mexicano inicia la semana con una ligera depreciación, presionado por un contexto global de fortalecimiento del dólar estadounidense y datos económicos locales mixtos que reflejan desafíos en la economía mexicana. Hasta el momento, el peso pierde alrededor de 0.6%, con el tipo de cambio fluctuando entre 20.05 y 20.19 pesos por dólar. Datos Económicos Clave de México Este lunes se publicaron importantes indicadores que ofrecen un panorama actualizado sobre el desempeño de la economía mexicana: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Balanza comercial de noviembre: El déficit comercial fue de -133 millones de dólares, un deterioro respecto al superávit de 371 millones de dólares registrado en octubre y por debajo de las expectativas de consenso. Actividad económica de octubre: Mensual : Registró una contracción de -0.7% , un desempeño mucho peor que el aumento de 0.2% del mes previo y el consenso de 0.3% .

: Registró una contracción de , un desempeño mucho peor que el aumento de del mes previo y el consenso de . Anual: Creció 0.7%, superando el 0.3% del mes anterior y el estimado de 0.4%. Inflación de la primera quincena de diciembre: Inflación subyacente mensual : Aumentó 0.5% , superando tanto el dato previo de 0.04% como el consenso de 0.43% .

: Aumentó , superando tanto el dato previo de como el consenso de . Inflación subyacente anual : Se ubicó en 3.62% , en línea con las expectativas.

: Se ubicó en , en línea con las expectativas. Inflación general mensual : Avanzó 0.42% , ligeramente por encima del 0.37% del mes previo.

: Avanzó , ligeramente por encima del del mes previo. Inflación general anual: Alcanzó 4.44%, marginalmente inferior al dato anterior de 4.56% y en línea con el consenso. Reacción del Mercado El peso mexicano se ve presionado debido a una combinación de factores locales y globales: Fortalecimiento del dólar estadounidense:

El índice del dólar muestra una recuperación frente a monedas como el euro y el yen, apoyado por un entorno global de cautela ante posibles ajustes en las tasas de interés de la Reserva Federal. Aunque los datos de inflación PCE de EE. UU. publicados la semana pasada estuvieron por debajo de las expectativas, no modificaron significativamente las perspectivas de política monetaria. Debilidad en los datos locales: El déficit comercial sorprende negativamente, reflejando una desaceleración en el dinamismo de las exportaciones.

La contracción mensual de la actividad económica en octubre refuerza señales de enfriamiento en algunos sectores. Presión inflacionaria moderada:

Aunque los datos de inflación siguen mostrando una tendencia controlada, el aumento en la inflación subyacente mensual podría ser interpretado como una señal de que las presiones en los precios aún no se han disipado por completo. El USDMXN opera en 20.1760 tras rebotar desde 20.0666, con resistencias en 20.2022 y 20.2582 según Fibonacci. El RSI muestra sobrecompra y el ADX indica tendencia alcista. Si supera 20.2022, podría avanzar hacia 20.3142., mientras que si pierde 20.1329, podría caer nuevamente a 20.0666. Fuente: xStation5.

