El peso mexicano retrocede en la sesión inicial, con atención en datos de Estados Unidos

El peso mexicano comenzó la jornada con una depreciación del 0.4% intradía, marcando un máximo de 20.17 y un mínimo de 20.10 frente al dólar estadounidense. La divisa mantiene un rango estrecho mientras el mercado reacciona a los datos económicos de Estados Unidos, que presentaron resultados mixtos en los sectores manufacturero y servicios. Datos de PMI en Estados Unidos: Contracción en manufactura y sorpresa en servicios Los indicadores PMI preliminares de diciembre en Estados Unidos mostraron un desempeño dispar: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Manufactura: El índice cayó a 48.3 , reflejando una contracción mayor a la prevista ( 49.8 ), lo que confirma la debilidad en el sector industrial.

Servicios: Este segmento mostró un sólido crecimiento al alcanzar 58.5, superando ampliamente la expectativa de 55.7. Esto sugiere que el sector servicios continúa sosteniendo la actividad económica en medio de un panorama más incierto para la manufactura. Estos datos aumentan la especulación sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que anunciará su decisión de tasas este miércoles. Aunque los mercados descuentan un posible recorte, las señales contradictorias podrían complicar el tono del comunicado del banco central. Contexto mexicano: Sin datos locales relevantes, pero con presión externa En México, la ausencia de indicadores económicos relevantes hoy deja al peso mexicano vulnerable a los movimientos externos. La semana pasada, los datos locales apuntaron a cierta debilidad económica, con una caída inesperada en la inflación y cifras decepcionantes de confianza del consumidor e industria. Sin embargo, la fortaleza del mercado laboral sigue siendo un factor positivo. El enfoque del mercado ahora se centra en la próxima reunión del Banco de México (Banxico), donde se espera un recorte de tasas de 25 puntos base el jueves, en respuesta al entorno global y los riesgos internos. Perspectivas para el peso mexicano Con la publicación de los datos estadounidenses, el tipo de cambio podría fluctuar entre 20.10 y 20.31 en la jornada. El desempeño de la manufactura estadounidense, sumado a la fortaleza en servicios, podría influir en el dólar, añadiendo volatilidad al peso. El USDMXN cotiza en 20.1657, con resistencia en 20.1894 y soporte en 20.1110. Si rompe al alza los 20.1894, podría extenderse hacia 20.2479 y 20.3117. A la baja, perder 20.1110 abriría camino hacia 20.0597, con un movimiento impulsado por un rechazo en la media de 200 sesiones. Fuente: xStation5.

