El Peso Mexicano Retrocede Ligeramente tras Datos de Inflación de Mitad de Noviembre y Perspectiva de Política Monetaria de Banxico

El peso mexicano presenta una depreciación intradía del -0.3%, cotizando entre un máximo de 20.50 y un mínimo de 20.37 pesos por dólar en la primera mitad de la sesión. Datos Económicos de México Los indicadores publicados hoy reflejan un panorama mixto para la economía mexicana, destacando las siguientes cifras: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PIB trimestral (Q3) : Crecimiento de 1.1% , superando el consenso del mercado ( 1% ), pero muy por encima del dato previo de 0.2% .

: Crecimiento de , superando el consenso del mercado ( ), pero muy por encima del dato previo de . PIB anual (Q3) : Incremento de 1.6% , alineado con las expectativas ( 1.5% ) pero inferior al dato anterior ( 2.1% ).

: Incremento de , alineado con las expectativas ( ) pero inferior al dato anterior ( ). Actividad Económica (YoY - septiembre) : Moderación significativa al 0.3% , por debajo del dato previo ( 0.7% ), aunque superando el consenso ( 0.5% ).

: Moderación significativa al , por debajo del dato previo ( ), aunque superando el consenso ( ). Inflación de mitad de mes (noviembre) : Inflación general interanual : 4.56% , menor al consenso ( 4.69% ) y al dato previo ( 4.69% ). Inflación subyacente mensual : 0.04% , por debajo de las expectativas ( 0.17% ) y del registro previo ( 0.23% ). Inflación general mensual : 0.37% , también inferior al consenso ( 0.49% ) y al dato anterior ( 0.43% ).

: Implicaciones para la Política Monetaria de Banxico El descenso en las cifras de inflación refuerza las declaraciones recientes de Victoria Rodríguez Ceja, presidenta de Banxico, quien sugirió que el banco central podría seguir relajando su política monetaria mediante recortes en la tasa de interés de referencia. Este enfoque se basa en los avances logrados en la contención de la inflación. Efecto en el peso mexicano: Un entorno de tasas más bajas tiende a disminuir el atractivo del peso mexicano para los inversionistas extranjeros, al reducir los rendimientos ajustados por riesgo. Esto explica parte de la debilidad del peso en la sesión actual. Factores Externos: Escalada de Tensión Geopolítica La posibilidad de una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo una preocupación predominante en los mercados globales. Esta incertidumbre ha generado: Mayor aversión al riesgo, afectando a monedas de mercados emergentes como el peso mexicano.

Incremento en la volatilidad cambiaria, que perjudica la estabilidad de las monedas frente al dólar estadounidense. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en un canal ascendente, con soporte en los 20.3709 y resistencia en los 20.7295. El precio actual está cerca de la media móvil de 50 periodos, mientras el RSI indica momentum neutral con ligera inclinación alcista. El ADX muestra una tendencia débil. Una ruptura por encima de 20.4950 podría llevar al par hacia la resistencia en 20.7295. Sin embargo, si pierde el soporte en 20.3709, el siguiente nivel clave sería 20.2539.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "