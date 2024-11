El peso mexicano retrocede un 1.2% intradía ante el fortalecimiento del dólar y las expectativas de recortes por parte del Banxico

En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano sufrió una depreciación intradía de -1.2%, alcanzando un máximo de 20.32 y un mínimo de 20.10 frente al dólar estadounidense. Este movimiento se atribuye al fortalecimiento del dólar, impulsado por una creciente aversión al riesgo en los mercados globales. Factores clave detrás del retroceso Incremento en la aversión al riesgo: Las tensiones geopolíticas escalaron tras el anuncio de Moscú sobre la flexibilización de los requisitos para el uso de armas nucleares. Esto ocurrió en respuesta al apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania, específicamente al uso de misiles ATACMS por parte de Kiev contra objetivos en Kursk.

Este escenario refuerza al dólar como activo refugio, debilitando las monedas de mercados emergentes como el peso mexicano. Política monetaria en México: La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, emitió comentarios percibidos como dovish, señalando que la institución podría continuar reduciendo la tasa de interés de referencia debido a los avances en la contención de la inflación.

Estos comentarios, sumados al contexto de desaceleración económica en México, afectaron negativamente las perspectivas para la moneda nacional. Fortaleza estructural del dólar: La combinación de incertidumbre geopolítica y mejores perspectivas económicas en Estados Unidos sigue fortaleciendo al dólar frente a divisas emergentes. El peso mexicano podría enfrentar mayor volatilidad en los próximos días, dependiendo de la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y de nuevas señales sobre la política monetaria tanto de Banxico como de la Reserva Federal de EE. UU. Fuente: xStation5. El USDMXN muestra una ruptura alcista fuera de un canal descendente, confirmada tras superar la resistencia dinámica y la SMA de 50 períodos, lo que indica un cambio de tendencia a corto plazo. Actualmente cotiza con un RSI sugiriendo momentum alcista. Si el precio supera los 20.3265, podría extenderse hacia los 20.4707, con un posible impulso adicional en caso de mayor presión compradora. Todavía, si retrocede por debajo de los 20.2302, podría retomar niveles en 20.1537 o incluso buscar el soporte clave en 20.0889.

