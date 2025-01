El peso mexicano retrocede un 1.5% en la penúltima sesión del año

El peso mexicano se deprecia un 1.5% frente al dólar estadounidense en la sesión de hoy, situándose en niveles máximos de 20.63 y mínimos de 20.33. Este movimiento destaca en un contexto de menor liquidez habitual en los últimos días del año. Factores detrás de la depreciación Bajo volumen de operaciones: La reducción en la actividad del mercado durante el cierre del año ha amplificado los movimientos en el tipo de cambio.

La reducción en la actividad del mercado durante el cierre del año ha amplificado los movimientos en el tipo de cambio. Expectativas de política monetaria: La moneda mexicana sigue afectada por las perspectivas sobre las decisiones futuras de Banxico, especialmente en comparación con las políticas monetarias de los principales bancos centrales del mundo. Perspectivas a corto plazo Información económica limitada: En estos días, la publicación de datos macroeconómicos será escasa, lo que deja el desempeño del peso más vinculado a los movimientos globales en los mercados financieros.

En estos días, la publicación de datos macroeconómicos será escasa, lo que deja el desempeño del peso más vinculado a los movimientos globales en los mercados financieros. Posible volatilidad elevada: Con una liquidez reducida, no se descartan episodios de alta volatilidad que podrían generar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio. Este comportamiento del peso refleja la sensibilidad de los mercados emergentes a las condiciones externas y a las expectativas de política monetaria, con lo que se espera que los inversores mantengan una postura cautelosa debido a las festividades de finales del año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Análisis técnico El USDMXN se sitúa cerca de 20.6300, nivel clave de resistencia asociado al 161.8% de Fibonacci, con un fuerte impulso alcista respaldado por el RSI en sobrecompra y un ADX creciente. Si supera 20.6300, podría alcanzar 20.7300 y 20.8250, con soporte inicial en 20.4600 en caso de rechazo. Un quiebre bajista de 20.4600 habilitaría correcciones hacia 20.3570. La dirección dependerá de la reacción del precio en 20.6300. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "