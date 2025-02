El peso mexicano revierte ganancias y se deprecia en la primera parte de la sesión

El peso mexicano inició la jornada a la baja, cediendo un 0.5% en el intradía, tras haber ganado terreno el día anterior debido a la publicación del dato de inflación en Estados Unidos. El tipo de cambio ha oscilado entre un mínimo de 20.49 y un máximo de 20.63 en la sesión, reflejando la volatilidad del mercado mientras los inversionistas esperan nuevos datos clave sobre la economía estadounidense. Inflación en EE.UU. y la expectativa sobre la Fed Ayer, el peso se fortaleció después de que la inflación en Estados Unidos superara las expectativas, lo que generó dudas sobre un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Este escenario favoreció a la moneda mexicana, ya que una política monetaria más restrictiva en EE.UU. podría limitar futuros ajustes en las tasas de interés, manteniendo un diferencial atractivo entre México y su vecino del norte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave en la sesión de hoy Expectativa por el Índice de Precios al Productor (IPP): Los inversionistas esperan la publicación del IPP de EE.UU., que ofrecerá una visión más detallada sobre la inflación y podría influir en las expectativas sobre la Fed.

Los inversionistas esperan la publicación del IPP de EE.UU., que ofrecerá una visión más detallada sobre la inflación y podría influir en las expectativas sobre la Fed. Dólar y tasas de interés: La moneda estadounidense muestra fortaleza en el mercado global, mientras persisten dudas sobre la política monetaria de la Fed y su impacto en el diferencial de tasas con México. El comportamiento del peso en el corto plazo dependerá de los próximos datos económicos y señales de la Fed sobre la dirección de su política monetaria, lo que podría influir en el atractivo de los activos mexicanos. El USDMXN ha superado la línea de tendencia bajista que actuaba como resistencia en la zona de 20.60, lo que indica un posible cambio de tendencia a corto plazo. El RSI mostra fortaleza alcista, y el ADX sugiere una tendencia con suficiente fuerza. Fuente: xStation5.

