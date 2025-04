El peso mexicano se aprecia frente al dólar en un entorno de volatilidad global

El peso mexicano inicia la jornada con ganancias frente al dólar, registrando una apreciación intradía de 0.7%. Durante la sesión, la divisa mexicana ha oscilado entre un máximo de 20.25 y un mínimo de 20.02, reflejando un contexto de elevada incertidumbre en los mercados internacionales. Factores externos impulsan al peso A pesar de la ausencia de datos económicos relevantes en México este lunes, la moneda local se beneficia de una serie de movimientos globales que han debilitado al dólar: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La política comercial de EE.UU. continúa generando volatilidad. El presidente Donald Trump ha introducido cambios reiterados en su estrategia arancelaria, lo que ha provocado una ola de ventas de activos denominados en dólares por parte de inversionistas locales y extranjeros.

En las últimas horas, la administración estadounidense aplazó temporalmente los aranceles sobre computadoras y productos electrónicos de consumo , aunque advirtió que nuevos gravámenes sobre semiconductores y otros componentes tecnológicos están en camino .

Esta inestabilidad en la política comercial ha afectado la confianza de los mercados, presionando a la baja los activos estadounidenses, especialmente acciones y bonos del Tesoro, y provocando un ajuste en los diferenciales de tasas swap. Expectativas de recortes de tasas en EE.UU. Por otro lado, los últimos datos de inflación en EE.UU. han sido más débiles de lo esperado, tanto en precios al consumidor como al productor. Esto ha reforzado las expectativas de que la Reserva Federal implemente múltiples recortes de tasas de interés en el año, lo que también ha contribuido a debilitar al dólar frente a otras monedas emergentes como el peso. Fuente: xStation5.

