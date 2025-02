El peso mexicano se aprecia pese a incertidumbre comercial y datos débiles

En la segunda parte de la sesión, el peso mexicano ganó terreno frente al dólar, logrando una apreciación del 0.2% frente a la divisa estadounidense. Durante la jornada, el tipo de cambio registró un mínimo de 20.23 y un máximo de 20.65, reflejando una alta volatilidad en los mercados. El movimiento del peso mexicano se dio en un contexto de incertidumbre por las nuevas medidas arancelarias impuestas por EE.UU. y la publicación de datos económicos desfavorables en México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nuevas tarifas sobre el acero y aluminio: Donald Trump firmó un documento en la Casa Blanca que extiende los aranceles al acero y aluminio a productos metálicos terminados.

al acero y aluminio a productos metálicos terminados. No se otorgarán exenciones a los socios comerciales, lo que podría afectar a la industria mexicana.

La medida, que entrará en vigor el miércoles 12 de marzo, busca frenar estrategias de países como China y Rusia para evadir impuestos previos, según funcionarios estadounidenses. Deterioro en la producción industrial de México: El INEGI informó que la producción industrial en México cayó un 2.7% en diciembre de 2024 , en comparación con el mismo mes del año anterior.

informó que la producción industrial en México cayó un , en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos mensuales, el sector industrial también se contrajo 1.4% frente a noviembre, afectado por la debilidad en manufactura y construcción. Fuente: xStation5.

