El peso mexicano se debilita un 1.1% pese a sorpresivo repunte en la producción automotriz

El peso mexicano retrocede un 1.1% en la jornada del lunes, en un entorno marcado por crecientes tensiones comerciales globales y presiones inflacionarias internas. Durante la sesión, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 20.47 y un máximo de 20.81, acercándose peligrosamente a los mínimos de tres años en torno a 20.85 que ha probado repetidamente desde inicios de 2025. El sector automotriz sorprende al alza En contraste con la debilidad cambiaria, los datos del sector automotriz mexicano de marzo sorprendieron positivamente al mercado. A pesar de que se anticipaba una contracción tanto en producción como en exportaciones, la industria automotriz mostró un repunte significativo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Producción : aumentó 12.1% interanual a 338,690 unidades, el nivel más alto en cinco meses. Toyota: +68.9% (27,279 unidades) Ford: +46.0% (35,840) KIA: +15.5% (35,840) General Motors: +15.9% (80,217) Nissan, Volkswagen y Mercedes-Benz mostraron caídas, destacando VW con -27.6%.

Exportaciones : subieron 3.8% interanual a 296,964 unidades. Toyota: +43.6% (25,529 unidades) Ford: +26.8% (37,235) GM: +12.6% (74,063) Las exportaciones de VW, Mazda y Nissan cayeron con fuerza.

Sin embargo, en el acumulado del primer trimestre, la producción sube apenas 4.8% y las exportaciones caen 6%, reflejando un panorama aún frágil para el sector en medio de la incertidumbre global. Factores que presionan al peso A pesar del impulso que podría representar el repunte en la industria automotriz, el mercado cambiario permanece bajo presión: Tensiones comerciales globales : la reciente respuesta de China con un arancel del 34% a bienes estadounidenses ha exacerbado temores de recesión global, golpeando la demanda externa y los flujos comerciales clave para México.

Inflación persistente : la presión inflacionaria interna ha reducido el atractivo del peso, al tiempo que limita el margen de acción del Banco de México.

Debilidad en indicadores locales : la confianza del consumidor cayó fuertemente en marzo, reflejando un deterioro en el sentimiento económico doméstico.

Incertidumbre por aranceles automotrices en EE.UU.: la posibilidad de nuevas medidas proteccionistas por parte del gobierno estadounidense añade un factor de riesgo adicional para uno de los sectores clave de exportación de México. Ante este entorno, el peso pierde apoyo estructural y se vuelve cada vez más vulnerable a nuevos shocks externos y ajustes en la política monetaria local. Fuente: xStation5. El par USDMXN muestra una recuperación sólida tras una fuerte caída, cotizando actualmente en torno a 20.6881. En el gráfico de 15 minutos, se observa una tendencia alcista de corto plazo respaldada por la media móvil de 50 periodos, mientras que la media de 200 todavía se mantiene por encima, indicando presión bajista de fondo. El precio enfrenta una resistencia clave en 20.8121, que ha sido testeada en múltiples ocasiones sin lograr una ruptura clara. Por el lado inferior, el soporte inmediato se encuentra en 20.4725, nivel que ha detenido retrocesos recientes. En caso de una caída más fuerte, el siguiente soporte se ubica en 20.1480. El RSI se mantiene neutro en torno a 50, y el estocástico muestra señales de posible giro al alza, lo que podría favorecer un nuevo intento alcista hacia los niveles de 21.0043 y 21.2844, si se rompe y consolida por encima de 20.8121.

