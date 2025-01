El peso mexicano se deprecia tras incertidumbre por políticas de Trump y aumento en rendimientos del Tesoro

El peso mexicano (MXN) registró una depreciación intradía del 0,4%, llevando el tipo de cambio a fluctuar entre un máximo de 20,52 y un mínimo de 20,31 frente al dólar estadounidense (USD). La divisa se vio presionada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien continúa evaluando medidas arancelarias dirigidas a México. Factores que impulsaron la depreciación Amenazas arancelarias de Donald Trump Durante una conferencia en su residencia en Mar-a-Lago, Trump insistió en que implementará un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas , justificándolo con críticas hacia la inseguridad y el crimen organizado en México.

, justificándolo con críticas hacia la inseguridad y el crimen organizado en México. Trump declaró que México está "esencialmente dirigido por los cárteles" y afirmó que el país tiene "muchos problemas". Estas acusaciones incrementaron la percepción de riesgo entre los operadores financieros. Aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los rendimientos de los bonos estadounidenses revirtieron sus pérdidas tras un informe de CNN que sugirió que Trump podría declarar una emergencia económica nacional para impulsar su agenda arancelaria.

para impulsar su agenda arancelaria. El aumento de los rendimientos reduce el atractivo de monedas emergentes como el peso, ya que eleva el costo de financiamiento y refuerza al dólar frente a otros activos. Fortaleza del dólar y datos económicos sólidos en EE.UU. Un panorama económico resiliente en Estados Unidos ha llevado a los operadores a retrasar sus expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Esto fortaleció al dólar, ejerciendo presión adicional sobre el peso mexicano y otras monedas emergentes. Respuesta en México y el panorama político En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Trump afirmando que "en México gobierna el pueblo". Sin embargo, los mercados siguen reaccionando a la incertidumbre sobre el impacto de las políticas del presidente electo estadounidense, especialmente en sectores clave como el comercio y la inversión.







Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra consolidando cerca de 20.39 tras salir de un rango lateral entre 20.25 y 20.39, con resistencia en 20.52 y soporte clave en 20.25. Un quiebre alcista por encima de 20.42 podría llevarlo hacia 20.52, mientras que una caída debajo de 20.39 podría arrastrarlo nuevamente a 20.25 o incluso a 20.12, mostrando mayor debilidad.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "