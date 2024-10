El peso mexicano se deprecia un 1,8% frente al dólar

El peso mexicano registra una caída del 1.8% frente al dólar, alcanzando un mínimo de 19.37 durante el día y subiendo hasta un máximo de 19.70. Este desplome se produce en medio de una serie de factores económicos que han aumentado la presión sobre la moneda, llevando el tipo de cambio a su nivel más bajo en dos semanas. Factores que impulsaron la caída Deterioro de la confianza del consumidor: La disminución de la confianza en la economía mexicana ha pesado sobre el peso, afectando la percepción de los inversores sobre el crecimiento y la estabilidad. Previsiones del FMI: El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento más lento para México, señalando que la economía se expandirá solo un 1.5% en 2023 y se desacelerará a 1.3% en 2024. Estas proyecciones están influidas por restricciones de capacidad y una política monetaria restrictiva. Reforma judicial: El FMI también destacó los riesgos asociados a la reciente reforma judicial en México, que, según el organismo, genera "incertidumbres importantes sobre la efectividad del cumplimiento de contratos y la previsibilidad del estado de derecho". Este cambio ha sido criticado por socios comerciales clave como Estados Unidos y Canadá, y ha desatado protestas entre jueces y magistrados mexicanos. Impacto en la política monetaria El Banco de México (Banxico) ha sido cauteloso con su política de tasas de interés. En su última reunión, el banco redujo la tasa de interés de referencia a 10.50% en una decisión dividida, y los economistas esperan que se reduzca en otros 50 puntos base para finales de año. De acuerdo con una encuesta de Banxico, el tipo de cambio USD-MXN podría terminar el año en 19.69, mientras que la economía crecería un 1.45% en 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, el FMI advirtió que persisten riesgos inflacionarios al alza, y que un crecimiento más débil de lo esperado en Estados Unidos, junto con una mayor aversión al riesgo global, podrían afectar el desempeño económico de México. Factores globales que influyen en el tipo de cambio El contexto internacional también ha jugado un papel clave en la reciente volatilidad del peso: Índice Empire State de manufacturas : El índice manufacturero de Nueva York para octubre fue más débil de lo esperado, cayendo a -11.90 desde una previsión de 2.3, lo que refleja una desaceleración en la actividad económica de EE. UU.

Futuro de las tasas de la Fed: Los contratos de futuros de la tasa de fondos federales para diciembre muestran que los inversores esperan una reducción de 49 puntos base en las tasas de interés de la Reserva Federal para finales de año, lo que podría influir en el comportamiento del dólar y, en consecuencia, en el peso mexicano. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra en una fuerte tendencia alcista y está intentando romper la resistencia situada en 19.7167. Si logra superar este nivel y la tendencia se mantiene sólida, podríamos observar que el tipo de cambio busque un nuevo techo en los 19.8252. Sin embargo, el indicador RSI indica que el activo está en la región de sobrecompra, lo que podría señalar una corrección en el corto plazo. En tal escenario, es probable que el tipo de cambio encuentre soporte en el rango entre 19.6054 y 19.5366, lo que sugiere que los inversores deben estar atentos a posibles ajustes antes de continuar con la tendencia alcista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "