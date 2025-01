El peso mexicano se estabiliza frente al dólar antes del NFP de EE. UU.

El peso mexicano muestra ligera estabilidad frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, con el mercado a la espera del informe de empleo no agrícola (NFP) de Estados Unidos, que se publicará a las 10:30 (GMT-3). Hasta el momento, el tipo de cambio ha oscilado en un rango entre 20.48 y 20.55, reflejando la cautela de los inversionistas. Factores que afectan al peso mexicano Inflación en México:

La inflación cerró 2024 con un marcado descenso al ubicarse en 4.21% anual en diciembre, frente al 4.55% de noviembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este dato marca el nivel más bajo en 46 meses, desde febrero de 2021, cuando se registró en 3.76%. Este enfriamiento ha llevado a los analistas a ajustar sus expectativas sobre la política monetaria del Banco de México (Banxico), sugiriendo que podría adoptar recortes de tasas más agresivos en sus próximas reuniones. Minutas del Banxico:

Las actas de la última reunión de política monetaria revelaron que la Junta de Gobierno está considerando la posibilidad de recortes de mayor magnitud, lo que generó una ampliación en las pérdidas del peso ayer. Informe NFP y expectativas de la Fed:

El informe de empleo de EE. UU. es clave para las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los economistas anticipan una moderación en la creación de empleo, con un promedio móvil de tres meses cercano a 143,000 empleos, un ritmo más lento que durante la recuperación pandémica, pero alineado con niveles pre-COVID. Posibles escenarios tras el informe NFP Los mercados estarán atentos a las cifras del NFP, que podrían tener un impacto significativo en el peso mexicano: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dato superior a lo esperado :

Fortalecimiento del dólar, con una mayor probabilidad de que la Fed mantenga una postura restrictiva. Esto podría presionar al peso.

Dato en línea con las expectativas :

Movimientos marginales en el dólar, manteniendo los rangos recientes del tipo de cambio.

Dato inferior a lo esperado:

Debilitamiento del dólar, lo que favorecería al peso mexicano, ya que aumentaría la expectativa de recortes de tasas adicionales en EE. UU. Fuente: Xstation5.

