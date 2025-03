El peso mexicano se fortalece frente al dólar pese a datos débiles de producción industrial

El peso mexicano continúa su tendencia alcista frente al dólar, consolidándose como la divisa con mejor desempeño en la jornada con una apreciación del 0.4%. En el transcurso del día, el tipo de cambio ha fluctuado entre un máximo de 20.19 y un mínimo de 20.05, reflejando un entorno de fortaleza para la moneda mexicana. Factores detrás del fortalecimiento del peso A pesar de datos económicos internos negativos, el peso sigue beneficiándose de varios factores clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cuentas externas sólidas: Un superávit comercial y el continuo flujo de remesas han respaldado la demanda por la moneda mexicana.

Altas tasas de interés: La postura restrictiva de Banxico sigue atrayendo flujos de carry trade e inversión extranjera.

La postura restrictiva de Banxico sigue atrayendo e inversión extranjera. Expectativas de la Reserva Federal: La posibilidad de recortes en las tasas de la Fed ha debilitado al dólar, impulsando la apreciación del peso. Datos negativos en la producción industrial La fortaleza del peso contrasta con la contracción en la producción industrial de México, que en enero de 2025 cayó un 2.9% interanual, superando la expectativa de un 1.8% de caída y marcando su peor desempeño desde marzo del año pasado. Este fue el sexto mes consecutivo de contracción, afectado por: Minería (-8.8%) , con caídas en la producción de petróleo y gas (-10.7%) y minerales metálicos (-0.4%).

Construcción (-6.7%) , reflejando menor actividad en infraestructura y edificación.

Manufactura (-0.8%) , golpeada por la reducción en textiles (-5%), maquinaria y equipo (-6%) y productos metálicos (-3.2%).

, golpeada por la reducción en textiles (-5%), maquinaria y equipo (-6%) y productos metálicos (-3.2%). Caída mensual del 0.4%, según datos ajustados por estacionalidad. Riesgos a la vista A pesar del actual impulso del peso, existen riesgos que podrían limitar su avance: Aranceles de EE.UU.: La reciente imposición de un 25% de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio mexicanos podría afectar la competitividad del sector industrial.

Posible recorte de tasas por Banxico: Si el Banco de México decide reducir su tasa de interés en su reunión de marzo, el atractivo del peso para el carry trade podría disminuir, presionando a la baja su cotización.

Si el Banco de México decide en su reunión de marzo, el atractivo del peso para el carry trade podría disminuir, presionando a la baja su cotización. Débil crecimiento interno: La combinación de un PIB en contracción y una menor confianza del consumidor podrían limitar la demanda interna y afectar la estabilidad económica. A pesar de estos desafíos, el optimismo en torno a potenciales acuerdos comerciales, especialmente con Canadá, ha servido para amortiguar la incertidumbre. El comportamiento del tipo de cambio en las próximas semanas dependerá de la evolución de la política monetaria en EE.UU. y México, así como del panorama global del comercio. El USDMXN se encuentra en una tendencia bajista, respetando una línea de tendencia descendente y rebotando desde un soporte cercano a 20.0084. Actualmente, intenta recuperar niveles por encima de 20.1039, con resistencia inmediata en 20.1543 y 20.2655.. Fuente: xStation5.

