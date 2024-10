El peso mexicano se fortalece tras la investidura de la presidenta Sheinbaum

El peso mexicano experimentó un repunte tras la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México (llegando a los 19.5915), quien aseguró la continuidad de políticas económicas clave en su primer discurso. Sin embargo, la moneda comenzó a perder terreno nuevamente, afectada por datos económicos de Estados Unidos y comentarios de la Reserva Federal. En su discurso inaugural, Sheinbaum destacó su compromiso con la independencia del Banco de México (Banxico), lo que fue recibido positivamente por los mercados. Además, reafirmó la continuidad de las inversiones nacionales y extranjeras en el país, un mensaje que busca dar confianza a los inversores. Entre las promesas más relevantes, subrayó que se alcanzarán acuerdos para evitar aumentos en el precio del diésel y la gasolina, con el fin de mantener estable el precio de la canasta básica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Asimismo, Sheinbaum puso especial énfasis en fortalecer la cooperación económica entre México, Estados Unidos y Canadá, en línea con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta cooperación es clave para mantener el crecimiento económico del país, especialmente en el contexto actual de alta interdependencia comercial entre las tres naciones. Como científica especializada en cambio climático, Sheinbaum también remarcó su compromiso con las fuentes renovables de energía y la autonomía energética, alineando su administración con los desafíos de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio ha iniciado un movimiento a la baja, rompiendo el nivel del 23.6% de Fibonacci en 19.6476. En este proceso, el activo encontró soporte en 19.5915 y estableció resistencia en la línea del 23.6% de Fibonacci. Si el movimiento a la baja continúa, podríamos ver al tipo de cambio buscar niveles alrededor del 50.0% y 61.8% de Fibonacci. Esto podría permitirle mantener su tendencia alcista a mediano plazo, y posteriormente podría buscar nuevamente un techo en los 20.04. A pesar de esta corrección, el indicador ADX no muestra que la tendencia actual tenga mucha fuerza, lo que sugiere que el mercado podría estar consolidando antes de decidir su próxima dirección. Esto deja abierta la posibilidad de que, tras una posible corrección, el tipo de cambio encuentre el impulso necesario para retomar su tendencia alcista.



