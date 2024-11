El peso mexicano se fortalece un 0.5% frente al dólar en la jornada de hoy

En la segunda parte de la sesión, el peso mexicano muestra un fortalecimiento del 0.5% frente al dólar estadounidense, cotizando en un rango de 20.25 a 20.44 pesos por dólar. Este avance ocurre en una jornada marcada por una agenda económica débil tanto en México como en Estados Unidos, pero impulsada por eventos externos clave. Factores que respaldan el movimiento del peso El fortalecimiento de la moneda mexicana se da en un contexto internacional donde destacan los siguientes elementos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nombramiento en el Tesoro de EE.UU. : Durante el fin de semana, el presidente electo Donald Trump confirmó la designación de Scott Bessent como Secretario del Tesoro en su próximo gabinete. Este nombramiento ha sido recibido de manera mixta por los mercados. Bessent, conocido por su postura fiscal conservadora, tiene como objetivo reducir el déficit presupuestario de EE.UU. al 3% del PIB para 2028, mientras apoya planes de reducción de impuestos y posibles aranceles.

Calendario económico estadounidense: La semana en EE.UU. estará marcada por un feriado nacional el jueves (Día de Acción de Gracias), lo que concentra la publicación de datos clave en el miércoles. Entre los reportes más esperados están el PCE de octubre, la segunda estimación del PIB del tercer trimestre y las solicitudes semanales de subsidios por desempleo. Estos datos podrían influir en la dirección del dólar y, por ende, en el tipo de cambio. Perspectiva para el peso mexicano A pesar del avance de hoy, existen factores internos que podrían limitar el desempeño del peso en el corto plazo: Expectativas sobre Banxico: La reciente desaceleración de la inflación ha generado especulaciones sobre una postura más acomodaticia por parte del Banco de México. En su última reunión, Banxico redujo su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.50% a 10.25%. Esto ha aumentado las expectativas de posibles recortes adicionales, lo que podría desalentar los flujos de capital hacia México. Publicación de las minutas: Este jueves se publicarán las minutas de la última reunión de Banxico, lo que ofrecerá más detalles sobre su visión económica y el rumbo de la política monetaria. Una postura más "dovish" podría debilitar el atractivo del peso en los mercados internacionales. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra actualmente en el nivel de 20.2560, tras romper el soporte de 20.2514, mostrando presión bajista. El RSI sindica una tendencia débil con margen para mayor descenso, mientras el ADX refleja una fuerza de tendencia moderada. Si el precio logra recuperar los 20.2514 y supera los 20.3552, podría extenderse hacia los 20.4399. Un cierre por encima de este último nivel confirmaría el impulso alcista. Sim embargo, si continúa la caída y rompe el soporte de 20.1793, el siguiente objetivo sería 20.0992. Este escenario sería respaldado por un aumento en el ADX que indique fortalecimiento de la tendencia bajista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "