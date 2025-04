El peso mexicano se mantiene estable a la espera de datos clave de inflación y nuevas medidas arancelarias de EE. UU.

El tipo de cambio en México continúa operando en un rango estrecho, mostrando una dinámica lateral en el mercado cambiario. Durante la jornada, el peso mexicano se ha movido entre 20.47 y 20.73, sin una dirección clara, lo que refleja un tono neutral en el corto plazo mientras los inversionistas aguardan señales más definidas. Expectativa inflacionaria en México Mañana se publicarán los datos de inflación correspondientes a marzo, con expectativas de un ligero repunte tanto en la inflación general como en la subyacente. Este indicador será clave para el mercado, ya que podría influir en la futura orientación de política monetaria del Banco de México. Un dato por encima de lo esperado podría generar especulación sobre posibles ajustes en la tasa de referencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aumenta la presión externa: nuevos aranceles de EE. UU. La atención también se centra en el entorno internacional, particularmente en la evolución del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Este lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Levitt, anunció que EE. UU. impuso un nuevo arancel del 50 % sobre productos chinos, lo que eleva el total a un récord del 104 %. Se espera que nuevas restricciones comerciales entren en vigor este 9 de abril, aumentando la volatilidad global. Riesgos adicionales para el peso mexicano A este panorama se suman otras fuentes de incertidumbre, que incrementan la presión sobre el peso: Preocupación por posibles aranceles estadounidenses al sector automotriz , clave para México.

Deterioro en los indicadores domésticos , como la fuerte caída en la confianza del consumidor en marzo .

Persistencia de una inflación elevada , que limita la maniobrabilidad del Banco de México.

Reducción en los flujos de divisas, en parte por una menor entrada de capitales foráneos. Ante este conjunto de factores, Banxico mantiene una postura cautelosa, evitando movimientos abruptos mientras el mercado asimila los eventos externos e internos. No obstante, el peso permanece vulnerable a nuevos choques, tanto del frente internacional como del ámbito económico local. En este entorno, el mercado cambiario mexicano seguirá atento a los datos de inflación de mañana y a la evolución de las tensiones comerciales globales, que podrían marcar el rumbo del tipo de cambio en las próximas sesiones. Fuente: xStation5. Análisis Técnico El USDMXN se mantiene en consolidación tras una recuperación técnica desde la zona de los 20.15, alcanzando un máximo reciente en torno a 20.81, nivel que ahora actúa como resistencia clave. Actualmente cotiza cerca de los 20.73, dentro de un rango lateral acotado entre los 20.47 (soporte) y los 20.81 (resistencia). Las medias móviles de 50 y 200 periodos se encuentran muy cercanas entre sí y al precio, lo que refuerza la falta de dirección clara a corto plazo. El RSI indica una ligera presión compradora, pero sin señales de sobrecompra aún. El ADX muestra un valor bajo, lo que confirma la debilidad de la tendencia actual. Para ver un nuevo impulso, el par necesita romper con fuerza la barrera de los 20.81. De lograrlo, el siguiente objetivo podría situarse cerca de los 21.28. Por el contrario, si no consigue superar la resistencia, podría volver a probar la zona de 20.47, e incluso extender la caída hacia los 20.15 en caso de mayor presión bajista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "