El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la segunda parte de la jornada

El peso mexicano cerró la jornada sin cambios significativos frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.39 y un mínimo de 20.25. La sesión se caracterizó por una baja volatilidad, incluso tras la publicación de datos económicos positivos en Estados Unidos, como el índice ISM y el informe JOLTS. Factores que marcaron la jornada: Falta de datos económicos en México: La ausencia de catalizadores locales dejó al peso mexicano dependiendo del contexto externo, especialmente de los movimientos en los mercados financieros de Estados Unidos. Datos positivos en EE. UU.: El índice ISM manufacturero mostró señales de recuperación económica.

El informe JOLTS reveló que las vacantes laborales siguen siendo sólidas, reforzando la narrativa de un mercado laboral robusto. Especulación sobre políticas comerciales de EE. UU.: Las declaraciones recientes de Donald Trump sobre políticas arancelarias volvieron a captar la atención de los mercados. Aunque el expresidente desmintió un informe sobre un posible cambio en su enfoque proteccionista, la especulación en torno a la moderación de estas medidas alivió las preocupaciones del mercado.

Esta incertidumbre, combinada con un enfoque más estratégico en los aranceles propuestos, permitió al peso mantener cierta estabilidad. Bonos y tasas de interés en EE. UU.: Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se encuentran cerca de los niveles más altos desde mayo de 2023, mientras que los bonos a 30 años alcanzaron máximos no vistos desde noviembre de 2023.

se encuentran cerca de los niveles más altos desde mayo de 2023, mientras que los bonos a alcanzaron máximos no vistos desde noviembre de 2023. Las expectativas de estabilidad en las tasas de interés de la Reserva Federal persisten, con solo un 6.9% de probabilidad de un recorte en la reunión del 29 de enero .

Esta semana, el Tesoro de Estados Unidos realizará subastas masivas, incluyendo 39,000 millones de dólares en notas a 10 años, como parte de una emisión total de 119,000 millones de dólares.

