El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en una jornada de menor volatilidad

El peso mexicano mostra una estabilidad relativa frente al dólar estadounidense durante la jornada de hoy, registrando una ligera variación intradía del 0.1%. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.20 y un mínimo de 20.12, reflejando un entorno de menor volatilidad en los mercados cambiarios. Contexto internacional: expectativas sobre la Fed y el dólar En el ámbito internacional, el dólar estadounidense ha moderado su tendencia alcista tras la reciente reunión de la Reserva Federal (Fed). Los inversionistas permanecen atentos a la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos, que podrían ofrecer mayor claridad sobre el rumbo de la economía. Aunque el dólar continúa sólido, las expectativas de que la Fed adopte un enfoque más gradual en los recortes de tasas de interés el próximo año han reducido el impulso inmediato de la divisa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aspectos clave sobre la política monetaria de la Fed: El último gráfico de puntos de la Fed (dot plot) proyecta una tasa de fondos federales en 3.9% para finales de 2025 .

. Esto implica que podrían realizarse más de un recorte de tasas en 2024, aunque menos de lo anticipado previamente.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados descuentan que las tasas se mantendrán en el rango actual de 4.25%-4.50% durante la reunión de política monetaria de enero. Entre los factores que condicionan las perspectivas de la política monetaria se encuentran una desaceleración en el proceso de desinflación y la incertidumbre sobre el impacto de las políticas económicas del presidente electo, Donald Trump, en temas como inmigración, comercio e impuestos. El USDMXN cotiza con resistencia en 20.2582 y soporte en 20.0228, bajo presión bajista al mantenerse por debajo de las SMA 50 y 200. El RSI refleja momentum débil, mientras el ADX indica falta de tendencia clara. Un quiebre alcista por encima de 20.2582 podría llevar al precio hacia 20.3112, mientras que una ruptura bajista bajo 20.0228 apuntaría a 19.9675 como siguiente objetivo. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "