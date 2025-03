El peso mexicano supera los 19.90 por dólar y alcanza máximos de cuatro meses

El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, registrando una apreciación intradía del 0.3% en la sesión de hoy. Hasta el momento, el tipo de cambio ha alcanzado un mínimo de 19.86 y un máximo de 19.95, consolidando su tendencia alcista. Factores clave detrás del avance del peso El peso ha superado la barrera de 19.90 por USD, alcanzando niveles no vistos en cuatro meses, impulsado por varios factores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Diferencial de tasas de interés : Con la tasa de referencia de Banxico en 10.50% , el peso sigue siendo una opción atractiva para el carry trade, especialmente en un contexto donde las expectativas de alzas en las tasas de la Reserva Federal han disminuido.

: Con la tasa de referencia de , el peso sigue siendo una opción atractiva para el carry trade, especialmente en un contexto donde las expectativas de alzas en las tasas de la Reserva Federal han disminuido. Cuentas externas sólidas : México mantiene una balanza comercial y flujos de inversión resilientes, lo que refuerza la confianza en su moneda.

: México mantiene una balanza comercial y flujos de inversión resilientes, lo que refuerza la confianza en su moneda. Estrategia gubernamental en comercio exterior: El enfoque de negociación del gobierno ha asegurado concesiones favorables en disputas arancelarias, con impactos mínimos en sectores clave como automotriz y electrónico. Este fortalecimiento refleja la combinación de factores internos favorables y un entorno externo que sigue respaldando a las monedas emergentes con fundamentos sólidos. Fuente: xStation5. El USDMXN mantiene una tendencia bajista, con resistencia en 19.9586 y soportes en 19.8477 y 19.6408. Un quiebre por encima de 19.9586 podría llevar el precio hacia 20.0525, mientras que una pérdida de 19.8477 abriría camino hacia 19.6408. El RSI y el estocástico indican posible consolidación antes de un nuevo movimiento.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "