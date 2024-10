El petróleo cae casi un 2% 📉

Contin煤a la presi贸n de venta sobre el PETR脫LEO, aunque las ca铆das ya se han reducido 馃敶 Regreso de la oferta desde Libia El petr贸leo ha estado retrocediendo fuertemente desde anoche despu茅s de los informes sobre el nombramiento de un gobernador interino del banco central en Libia por parte de ambos gobiernos del pa铆s. Vale la pena se帽alar que el gobernador del banco central supervisa los ingresos de la extracci贸n y exportaci贸n de petr贸leo. Precisamente por eso, el conflicto sobre el candidato provoc贸 una parada casi total de la producci贸n en las 谩reas controladas por el gobierno oriental en la segunda quincena de agosto. Arabia Saudita puede aumentar la producci贸n Adem谩s, hay informes de que Arabia Saudita est谩 considerando aumentar la producci贸n m谩s r谩pido para recuperar la participaci贸n de mercado perdida. Seg煤n el Financial Times, Arabia Saudita ha abandonado por completo el objetivo de 100 d贸lares por barril de crudo Brent. Vale la pena recordar que en 2014 e inicialmente en 2020, los pa铆ses 谩rabes no quer铆an reducir la producci贸n, lo que provoc贸 una importante ca铆da de los precios, con el objetivo de obligar a los productores estadounidenses a reducir tambi茅n la producci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los principales pa铆ses quieren un alto el fuego en Oriente Medio Arabia Saud铆, Qatar, Estados Unidos y la Uni贸n Europea est谩n trabajando en soluciones para lograr un alto el fuego entre Israel y Hezbol谩, que opera en Libia. Nuevas medidas de est铆mulo por parte de China y una declaraci贸n del presidente ruso Novak Seg煤n Novak, de Rusia, actualmente no hay ning煤n plan para retrasar el calendario de aumentos de producci贸n en la OPEP+. Estas palabras probablemente hayan tenido el impacto m谩s significativo en limitar el aumento de precios en el mercado petrolero. Adem谩s, hoy se especul贸 con que el gobierno chino recapitalizar铆a los bancos por valor de un bill贸n de d贸lares para apoyar la recuperaci贸n. OIL.WTI (intervalo D1) En el momento de la publicaci贸n, el petr贸leo ha bajado m谩s del 1,80% a 68,50 d贸lares por barril. Las ca铆das se han reducido un poco, ya que en la primera parte del d铆a, el petr贸leo baj贸 un 3,80% a 67,20 d贸lares por barril. Los niveles en torno a los 65-67 d贸lares representan una zona de soporte importante, tambi茅n en funci贸n de datos fundamentales como los costes de producci贸n, y no se han superado de forma permanente desde mediados de 2021. En caso de un repunte, se deben considerar los niveles por encima de los 70 y hasta los 73 d贸lares, ya que representan la zona de resistencia m谩s cercana. Fuente: xStation 5

