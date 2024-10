El petróleo cae casi un 5% en medio del aumento de la producción en Libia📉

El crudo Brent (OIL) cae casi un 5% despu茅s de que la NOC de Libia informara sobre el aumento de la producci贸n (hasta 1,13 millones de barriles por d铆a, la primera vez desde agosto), mientras que las tensiones en Oriente Medio se debilitaron, ya que Israel a煤n no respondi贸 al ataque de Ir谩n. Los inversores esperan que el estancamiento pol铆tico, que detuvo la producci贸n en Libia durante m谩s de un mes, haya terminado. Libia espera que la producci贸n de petr贸leo vuelva a niveles hist贸ricos en los pr贸ximos d铆as. Incluso cientos de miles de barriles de petr贸leo por d铆a podr铆an volver al mercado, si la crisis libia termina de verdad, equilibrando el "riesgo geopol铆tico" de los inversores. Otra fuente de suministro hoy es el debilitamiento del sentimiento en la econom铆a china, reflejado en una ca铆da de las acciones chinas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El petr贸leo detuvo las ca铆das en el retroceso de Fibonacci de 38,2 de la 煤ltima ola ascendente, impulsada por la crisis entre Israel e Ir谩n, pero el impulso a la baja es hoy muy fuerte. Fuente: xStation5

