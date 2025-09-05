El petróleo cae un 1% ante posible aumento de oferta de la OPEP 📉

El petróleo alcanzó su mínimo en dos semanas tras el informe de que Arabia Saudí está presionando a la OPEP+ para considerar un reinicio anticipado de la producción, con el objetivo de recuperar cuota de mercado global, aunque aún no se ha tomado una decisión final.

Según fuentes cercanas, Riad busca aumentar la producción para contrarrestar los precios más débiles con mayores volúmenes, aunque la medida podría enfrentar resistencia de miembros que prefieren mantener una oferta más ajustada para sostener los precios. Todavía no está claro si el aumento se acordará pronto o si se retrasará a los próximos meses.

El posible incremento de oferta podría concretarse tan pronto como después de la reunión de la OPEP del domingo. La noticia arrastró al contrato de OIL por debajo de los mínimos de agosto, con precios cayendo actualmente un 1% en la última hora.

Fuente: xStation5

