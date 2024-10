El petróleo se desploma un 3,2% y cae por debajo de los 70 dólares, la principal zona de soporte📉

Tras la publicaci贸n esta semana de un informe bastante "alcista" de la OPEP+ (que espera una demanda mundial de petr贸leo pr谩cticamente estable interanual) y a pesar de que el hurac谩n Francine azot贸 el este de EE. UU., los futuros del crudo Brent (OIL) cayeron hoy por debajo de la zona de soporte de los 70 d贸lares, lo que indica que los operadores esperan una menor demanda mundial, con una prima geopol铆tica que se elimina constantemente, ya que el conflicto en Oriente Medio no ha logrado intensificarse (hasta ahora). Los bajos precios del petr贸leo hicieron que los ingresos de Rusia por este producto se situaran en los niveles m谩s bajos desde febrero. La noticia significa problemas para Mosc煤, que ya tiene suficientes problemas con su excursi贸n a Ucrania que no va muy bien. La OPEP+ decidi贸 prolongar los recortes de producci贸n durante dos meses, pero incluso esa medida no logr贸 respaldar el impulso de los precios a corto plazo.

El hurac谩n Francine se est谩 moviendo hacia el Golfo de M茅xico y algunas empresas petroleras estadounidenses est谩n evacuando, deteniendo la producci贸n de crudo en alta mar, pero incluso ese factor no detuvo las ca铆das del petr贸leo. Seg煤n Bloomberg, Mysteel OilChem espera que las importaciones de crudo de China puedan caer otro 1,2% este a帽o. Los traders esperan hoy el informe del Instituto Americano del Petr贸leo (API) sobre los cambios en los inventarios de crudo de EE. UU. La ca铆da de los precios del petr贸leo puede respaldar recortes m谩s profundos de las tasas de la Reserva Federal de EE. UU. (menores riesgos de inflaci贸n), pero puede ser una se帽al de que la demanda de la econom铆a global est谩 cayendo a un ritmo m谩s r谩pido que el esperado, mientras que el 煤ltimo informe de mercado de la OPEP+ puede verse como de alguna manera "desconectado" de la realidad cambiante de los mercados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil PETR脫LEO (H1) Las principales resistencias ahora est谩n establecidas en $72 y $75 (EMA50 y EMA200), mientras que incluso la prueba de $60 por barril no puede descartarse si los datos macroecon贸micos chinos siguen siendo d茅biles, con los temores de recesi贸n en aumento en la econom铆a estadounidense. Fuente: xStation5



