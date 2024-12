El petróleo sube impulsado por China y tensiones en Medio Oriente

Los precios del petróleo registran ganancias significativas este lunes, con el WTI avanzando un 1.85% hasta superar los 68 dólares por barril, mientras que el Brent sube un 1.6% situándose cerca de los 72 dólares por barril. Este incremento está respaldado por señales de una política monetaria más laxa en China y el aumento de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Factores clave detrás del aumento: Política monetaria en China: China, el mayor importador de petróleo del mundo, anunció un cambio hacia una política monetaria "moderadamente laxa" para 2025, el primero en más de una década, con el objetivo de estimular el crecimiento económico.

Esta medida ha mejorado el sentimiento de riesgo en los mercados y apoyado el alza de los precios del crudo.

Si China implementa estímulos significativos, podría desencadenar un auge en los precios de las materias primas. Inestabilidad en Medio Oriente: El fin de semana, rebeldes sirios anunciaron la destitución del presidente Bashar al-Assad, poniendo fin a un régimen de 50 años.

Aunque Siria no es un gran productor de petróleo, su ubicación estratégica y sus alianzas con Rusia e Irán generan preocupación sobre la estabilidad regional.

Se reportó que un petrolero iraní que se dirigía a Siria cambió su curso en el Mar Rojo, reflejando las primeras señales de posibles interrupciones en el mercado. Acción de los principales exportadores: Saudi Aramco redujo los precios de exportación para Asia al nivel más bajo desde 2021, lo que refleja la débil demanda en la región.

redujo los precios de exportación para Asia al nivel más bajo desde 2021, lo que refleja la débil demanda en la región. Sin embargo, los mercados están atentos a las medidas de OPEP+, que recientemente postergaron un aumento en la producción hasta abril, como respuesta a las incertidumbres globales. Perspectivas y desafíos A pesar de los beneficios actuales, el mercado petrolero enfrenta riesgos importantes: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posible superávit global en 2025 , que podría presionar los precios a la baja.

, que podría presionar los precios a la baja. Informe clave de inflación en EE. UU. esta semana, que será crucial para determinar el rumbo de la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

esta semana, que será crucial para determinar el rumbo de la política de tasas de interés de la Reserva Federal. Persisten dudas sobre la capacidad de China para mantener su ritmo de recuperación económica. Fuente: xStation5.

