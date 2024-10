El petróleo sube más del 1% 🛢️

Los problemas de suministro de petróleo compensan los débiles datos de China Los precios del petróleo están subiendo en la sesión de hoy a pesar de los débiles datos económicos de China. Los precios de las materias primas siguen bajo presión por las limitaciones de suministro del Golfo de México y Libia. El petróleo ha subido más del 1,3% hoy, con el OIL.WTI aumentando un 1,7%. El mercado recibió señales negativas durante el fin de semana de la economía de China, que sigue siendo el mayor importador de petróleo. La producción industrial creció un 4,5% en agosto (en comparación con el 5,1% de julio), el ritmo de crecimiento más lento desde marzo y menor que el 4,8% esperado. El deterioro del ritmo de recuperación de la economía china es uno de los factores que pesan sobre las cotizaciones del petróleo. Sin embargo, este factor sigue eclipsado en la sesión de hoy por los problemas en el suministro de crudo tanto del lado estadounidense como del lado libio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los contratos de petróleo crudo Brent (OIL), tras caer la semana pasada a su mínimo de este año, cerca de los 69 dólares, ya han rebotado alrededor de un 5% y han perforado la primera zona de resistencia establecida en los 72 dólares por los mínimos locales de diciembre de 2023. La siguiente zona que los inversores deben vigilar es la barrera psicológica de los 75 dólares, que se ve reforzada por los mínimos locales de agosto y enero de este año. Fuente: xStation

Los contratos de petróleo crudo Brent (OIL), tras caer la semana pasada a su mínimo de este año, cerca de los 69 dólares, ya han rebotado alrededor de un 5% y han perforado la primera zona de resistencia establecida en los 72 dólares por los mínimos locales de diciembre de 2023. La siguiente zona que los inversores deben vigilar es la barrera psicológica de los 75 dólares, que se ve reforzada por los mínimos locales de agosto y enero de este año. Fuente: xStation Se estima que la producción en el Golfo de México ha caído unos 700.000 barriles diarios en los últimos días debido al huracán Francine. En Libia, por el contrario, la producción sigue limitada a unos 0,4 millones de barriles diarios, con un nivel medio de producción durante el primer semestre de 1,3 millones de barriles diarios. La EIA estima una disminución implícita de los inventarios de 0,9 millones de barriles diarios en el tercer trimestre de este año y de 1,0 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre. Solo una restauración de la producción de la OPEP+ el año que viene podría equilibrar el mercado. Al mismo tiempo, las posiciones especulativas en los contratos de crudo Brent se encuentran en sus niveles más bajos en años. La posición neta de los contratos de fondos monetarios cayó a valores negativos por primera vez desde 2011. Esto podría sentar las bases para una posible expiración de las presiones de oferta de los grandes fondos, que han estado reduciendo las posiciones largas desde abril. Los precios del petróleo han caído más del 20% desde entonces.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "